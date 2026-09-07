Reprodução/Instagram/@roneyfacchini Ator Roney Facchini

Roney Facchini, conhecido por trabalhos como o clássico "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, faleceu no último domingo (6) em São Paulo. A família não divulgou a causa da morte nem detalhes sobre o local do velório e despedida.

O falecimento do artista foi anunciada no perfil do Prêmio Bibi Ferreira, no Instagram, e foi confirmado pelo ator Nilton Bicudo, que trabalhou com Facchini no espetáculo Rancor e foi dirigido por ele na peça Uma Mulher de Vestido Preto.

"Meus sentimentos João, amigos e familiares desse lindo Roney Facchini. Que a vida é estranha e a morte inevitável, a gente sabe, mas não deixamos de nos chocar quando um cara tão bacana como você vai embora repentinamente e deixa tanta vontade de mais em todos que te conhecem, ninguém tão carinhoso, tão generoso, um talentoso de gosto refinado e humor sutil", iniciou o ator Nilton Bicudo.





"Ator e diretor maravilhoso com quem tive o prazer de trabalhar. Tivemos ótimos momentos e, nesses últimos tempos, nos falamos várias vezes. Você veio me ver de surpresa no Teatro de Salto com seu querido João e flores lindas e me deixou muito feliz e agradecido, me fez bem", continuou.

"Te amo, Roney Facchini, e sempre te disse isso, com a boca cheia, inclusive nessa última terça-feira, nos nossos áudios. Se existir um além, quero te encontrar! Nunca vou te esquecer", finalizou o artista.

Trajetória

Reprodução/Instagram/@roneyfacchini Morre o ator Roney Facchini





Com uma forte carreira no teatro, Roney fez sua estreia na TV como Luís Silva, pai da família Rá-Tim-Bum, entre os anos de 1989 e 1992, trabalhando com Grace Gianoukas, João Victor D'Alves e Pamella Domingues.

Também fez novelas como "As Pupilas do Senhor Reitor"(1994), no SBT, "Roda da Vida"(2001), na Record, "Bang Bang"(2005) e "Caras e Bocas"(2009), ambas em 2009. N o cinema, Facchini fez trabalhos como "Não Quero Falar Sobre Isso Agora"(1991) e "Eliana e o Segredo dos Golfinhos"(2005).