Reprodução/Instagram/TikTok Gina Bugden

Gina Bugden, uma influenciadora britânica de 24 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados ao longo desta semana. Isso porque a jovem passou por uma situação bastante peculiar: ela acabou mastigando o próprio lábio inferior enquanto dormia.

Embora muita gente tenha dito que tudo não passava de um preenchimento labial que deu muito errado ou até mesmo de uma reação alérgica, não foi isso que de fato aconteceu. Gina realmente se machucou enquanto dormia, ao morder a própria boca com bastante força.





Assim como outras pessoas, a influencer tem o costume de morder o lábio quando está estressada, mas isso acordada. Contudo, após viver um dia estressante, ela acabou levando o hábito para a cama.

Reprodução/TikTok Gina Bugden





No entanto, isso aconteceu quando a famosa, que mora em Phuket, na Tailândia, precisava ir a um posto de imigração para renovar o seu visto. Por isso, ela temeu que o lábio pudesse lhe causar algum transtorno e foi com uma máscara até o local.

Todavia, ao chegar ao local, por questão de segurança, um agente pediu que ela tirasse a proteção. Apesar da situação incomum, Gina conseguiu explicar o que tinha acontecido durante o sono, e as coisas acabaram bem.

Reprodução/TikTok Gina Bugden





Ao compartilhar o seu relato nas redes sociais, a situação viralizou e algumas pessoas também deixaram seus relatos nos comentários.

"Uma vez isso aconteceu comigo e eu tive que tomar corticoides por cinco dias. A enfermeira que me atendeu perguntou se eu e meu namorado tínhamos dado uns beijos meio brutos", revelou uma usuária do TikTok.





Hábito pode estar relacionado ao estresse

Apesar de o caso de Gina chamar atenção, morder os lábios de forma repetitiva não é um comportamento incomum. O hábito pode aparecer principalmente em momentos de tensão, ansiedade, tédio ou estresse e, em alguns casos, acontece de maneira inconsciente.

Ele faz parte de um grupo de comportamentos conhecidos como comportamentos repetitivos focados no corpo (BFRBs), que também inclui ações como roer as unhas e morder a parte interna das bochechas.

Quando a mordida se torna frequente e provoca alterações no tecido dos lábios, a condição pode ser chamada de morsicatio labiorum. O termo é usado para descrever uma lesão causada pela irritação repetitiva da mucosa por mordidas, mastigação ou sucção.

Embora a morsicatio labiorum geralmente não tenha consequências graves ou potencial maligno, o hábito repetitivo pode provocar ferimentos, sangramentos e inflamações. Em casos mais intensos, a lesão pode favorecer um ciclo em que o tecido machucado continua sendo mordido, dificultando sua recuperação.



