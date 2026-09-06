Reprodução/Instagram/@sara_khaliifa Apresentadora Sarah Khalifa

Sarah Khalifa, apresentadora de televisão egípcia, foi condenada à morte com mais 11 pessoas, por fabricação e tráfico de drogas, de acordo com informações da imprensa local. No entanto, a comunicadora nega que esteja envolvida.

Khalifa, de 39 anos, e os outros 11 receberam a condenação por um tribunal do Cairo, Egito, "por formação de quadrilha de crime organizado especializada na aquisição de materiais usados para fabricar narcóticos, com o propósito de traficá-los, posse e porte de arma e munição sem licença", de acordo com o jornalístico estatal Al-Ahram.

Cerca de 750 kg de narcótico e matérias-primas teriam sido encontrados em dois apartamentos que eram usados como laboratório. Esse material, inclusive, poderia ter sido importado do exterior, de acordo com o jornal Akhbar el-Yom.

O veredito aconteceu depois de uma averiguação ao Grande Mufti do Egito, maior autoridade religiosa do país. É ocupado por Dr. Nazir Mohammed Ayyad, que analisa casos delicados em que se contam com temas como pena de morte. Ele concordou com o enforcamento de Sarah Khalifa.

Porém, a apresentadora pode recorrer da decisão, em que nega as acusações. No tribunal, ela afirmou que nunca tinha visto drogas. A determinação teria sido de acordo com 20 depoimentos de testemunhas, além de provas de cunho eletrônico, como conversas gravadas.

Quem é Sarah Khalifa?

Sarah Khalifa é conhecida em todo o país pelo programa policial "Missão Impossível", no canal de TV Al-Mehwar, em que trata de temas como crimes e segurança. Além de influenciadora, é também dona de uma clínica de cirurgia cosmética.

Ela possui uma vida de luxo como empresária e acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora ainda pontuou que nunca fumou nem um cigarro em toda a sua vida.



