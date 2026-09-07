Reprodução/SBT Daniela Beyruti em anúncio do SBT News



Daniela Beyruti contratou um diretor artístico e de programação.

Eu escrevi aqui que não iria funcionar. E já faz tempo que não funciona.

Não tem como funcionar com alguém que não teve projeto até hoje.

E, no tempo de Silvio Santos, era o Silvio quem mandava em tudo, e ninguém contestava.

Agora, escalar alguém que foi funcionário do Silvio é, no mínimo, querer fazer mágica.





O SBT continua atrás da TV Record na média mensal.

A TV Record tem programa religioso durante toda a madrugada.

O SBT não tem programa religioso na madrugada, mas tem a teimosia reinante no comando.

Todas as fotos de Daniela Beyruti mostram uma mulher sempre sorrindo.

A pergunta que fica é: do que ela ri?