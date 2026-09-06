Celso de Freitas passou por um momento de confusão durante a transmissão do Jornal do SBT News ao vivo, no último sábado (5). Ao voltar do intervalo, o âncora trocou o nome da atração pelo do telejornal que marcou sua vida profissional e mencionou o Jornal da Record.
No entanto, ao perceber que errou, ele corrigiu imediatamente a fala. O momento ocorreu após retornar do comercial. Celso iniciou a volta normalmente; depois que percebeu, corrigiu.
"O Jornal da Record... Ou melhor, o Jornal do SBT News está de volta para falar sobre economia. Luciston, boa noite!", apontou o apresentador, e seguiu com as notícias sobre a economia.
Tudo ganha um desdobramento diferente devido à história de Celso Freitas na TV Record. O jornalista ficou por 21 anos no canal da Barra Funda, em que chegou em 2004 após muitos anos de TV Globo.
Ao chegar no canal paulista, tornou-se o principal nome do jornalismo da emissora e comandou o Jornal da Record por 19 anos.
Saída da Record e contratação pelo SBT
O âncora deixou a TV Record em março de 2025. Na época, a emissora emitiu um comunicado afirmando que o profissional não fazia mais parte do time de apresentadores da empresa e chegou a agradecer pelos anos de trabalho.
"A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público", disse a nota na ocasião.
Celso ingressou na emissora em 2004 para comandar o Domingo Espetacular. Dois anos depois, assumiu a bancada do Jornal da Record. Durante esse período, participou da cobertura de grandes acontecimentos e mediou debates eleitorais.
Contratação pelo SBT
O profissional foi contratado pela emissora da família Abravanel no fim de dezembro de 2025. Celso chegou com a missão de reforçar o recém-lançado canal de notícias SBT News e comandar um jornalístico no canal.