Reprodução/Instagram/@oficialmarciogarcia Marcio Garcia fala sobre volta à TV

O apresentador Marcio Garcia confirmou que em breve está voltando para a TV brasileira e fez questão de enfatizar que seus planos envolvem a TV Globo. A afirmação foi dada durante a festa de 55 anos de Luciano Huck.

Ele é conhecido por comandar sucessos como "O Melhor do Brasil", na Record, e programas como "Gente Inocente" e "Tamanho Família", na TV Globo. No entanto, Marcio não cravou uma data de estreia, mas soltou um spoiler: "Em breve, tem a surpresinha chegando aí, se Deus quiser", disse.

Durante a conversa, o artista foi indagado se teria vontade de participar do quadro Dança dos Famosos, caso houvesse um convite de Huck. Rindo com o questionamento, ele afirmou que tem medo de participar por se achar competitivo: "Confesso que eu tenho medo. Sou muito competitivo e vou perder, não vai dar certo", pontuou ao Melhor da Tarde, na Band.





O apresentador também falou sobre sua mansão milionária no Rio de Janeiro. Com os filhos já crescidos, houve bastante especulação sobre uma possível venda, mas, de acordo com Marcio Garcia, ele não está com vontade de se desfazer do bem.

"Sem pressa, deixa a casa quieta. Tô gostando de ficar na casa ainda", garantiu.

Trajetória

Reprodução: Instagram Marcio Garcia





Marcio Garcia fez sua estreia na TV como apresentador do MTV Sports, em 1993. Não demorou muito para ele fazer sucesso como galã de várias novelas globais como "Tropicaliente"(1994), "Anjo Mau"(1997), "Malhação"(1998), "Celebridade"(2003), e "Caminho das Índias"(2009).

Como apresentador, ele brilhou à frente do "O Melhor do Brasil" de 2005 a 2006, na Record. Ele também apresentou os programas "Tamanho Família" e "The Voice Kids", na Globo.

Vida Pessoal

Reprodução/Internet Márcio Garcia não acertou seu retorno para a Record





Marcio Garcia é casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa desde 2006. Juntos, eles são pais de Pedro, 22, Nina, 20, Felipe, 16, e João, de 11 anos. Além da atuação e do empreendedorismo, ele também se dedica ao esporte: praticante de jiu-jitsu atualmente é faixa preta, concedida por Leonardo Castello Branco.

Atualmente, o apresentador vive em uma mansão localizada aos pés da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, em uma mansão avaliada em R$ 250 milhões. O imóvel sofisticado é considerado o mais caro do Brasil. Distribuída em 6 mil metros quadrados de terreno, a casa possui sete suítes, 18 banheiros, três cozinhas, boate, academia completa, quadra de tênis, campo de futebol e uma horta.

