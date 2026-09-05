Reprodução/YouTube/Eles que Lutem Alexandre Frota agradece Claudia Raia

Alexandre Frota reagiu com bom humor ao comentário tecido por Claudia Raia sobre o relacionamento em que ambos viveram na década de 1980. Ele foi questionado a respeito do elogio feito pela atriz recentemente.

"Fiquei feliz porque ela deu uma declaração boa, dizendo que eu fui um gostoso sem limites. Obrigado, Claudia", disse o ator.

A declaração foi feita pela famosa em julho, durante uma entrevista ao videocast Close Errado. Na época, ela relembrou o namoro e casamento com Frota e não economizou elogios para falar do ex: "Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites", pontuou.

Durante um bate papo com o canal Eles Que Lutem, Frota falou como começou sua história com a artista. De acordo com ele, houve uma aproximação quando Claudia estava "meio enrolada" com o apresentador Jô Soares.





"Comecei a namorar com ela quando ela estava meio enrolada com o Jô Soares. Ela foi convidada para ser a Eva na Beija-Flor; eu, o Adão. Ali, a gente curtiu a vibe", disse.

O ex-Casa dos Artistas disse que o relacionamento durou seis anos, entre namoro e casamento, e reforçou que os dois eram bem jovens quando viveram o romance: "Namoramos durante seis anos, casamos. Éramos muito jovens. Eu, com 21 anos; ela, 19. Foi uma história marcante", disse.

Declarações polêmicas

Reprodução/TV Brasil Cláudia Raia no Sem Censura





Alexandre Frota e Claudia Raia já se alfinetaram bastante na mídia. A atriz relembrou um pouco de seu passado ao falar sobre o casamento que teve com o ator.

A declaração sobre o "devaneio", foi quando a artista estava prestes a lançar sua autobiografia "Sempre raia um novo dia", em que ela contou detalhes de sua vida pessoal, em 2020.

"Já começamos o livro por aí, esse grande devaneio adolescente que foi o meu casamento com o Alexandre. Foi uma cerimônia religiosa muito suntuosa, uma festa para 500 pessoas, muito vestido, muita cauda, muito véu. Uma loucura! Além do casamento, conto toda a nossa história. Vocês vão descobrir um pouco mais sobre isso", disse ela em entrevista à revista Elle na época.