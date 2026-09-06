Reprodução/Instagram/cintiadicker Cintia Dicker

Cintia Dicker, 39 anos, deixou seus fãs de queixo caído ao usar sua conta pessoal do Instagram para compartilhar um novo álbum de fotos. A ex-mulher de Pedro Scooby, 38 anos, chamou a atenção dos seguidores neste sábado (5), ao aparecer fazendo topless em alguns dos registros, enquanto, em outros, a ruiva surgiu com um biquíni de strass bastante sensual.

Reprodução/Instagram/cintiadicker Cintia Dicker





As fotos foram publicadas um dia após a confirmação de que a modelo continuará como musa da Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval 2027. Na legenda, a famosa fez questão de celebrar sua permanência na agremiação e demonstrou entusiasmo com o próximo Carnaval.





"Vamos com tudo meu Salgueiro", escreveu a influencer no perfil oficial da escola. Já nos comentários, Cintia Dicker recebeu uma enxurrada de elogios de fãs e amigos, que comentaram sobre a beleza da famosa. "Deusa", escreveu uma. "A maior", destacou outra. "Lindíssima", afirmou uma terceira.

Reprodução/Instagram/cintiadicker Cintia Dicker





Separação

Vale destacar que a publicação acontece poucos dias após Cintia e Pedro Scooby confirmarem o fim do casamento. O atleta destacou que os dois estão separados há cerca de dois meses e que já não moram juntos.

Apesar do fim da relação, ele destacou que permanecem próximos e mantêm uma boa convivência em família. "Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora”, declarou à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.

Reprodução/Instagram Pedro Scooby e Cintia Dicker





Scooby também falou sobre a forma como pretende conduzir a relação com Cintia daqui para frente. “Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela”, destacou.

Em seguida, ele ainda fez questão de esclarecer que o término não aconteceu por causa de uma traição."Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", destacou Pedro Scooby.

Os dois começaram a se relacionar no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. O ex-casal é pai de Aurora, de três anos. No entanto, o famoso também é pai de outros três filhos: Dom, de 14 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 10, do relacionamento anterior com Luana Piovani.



