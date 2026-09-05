Reprodução/Instagram Anna Carolina Morais, ex-mulher de Giovani

Anna Carolina Morais, 43, se tornou um dos assuntos do momento nesta sexta-feira (04), ao compartilhar um desabafo para lá de profundo em suas redes sociais. Cansada, a modelo fez questão de negar os boatos envolvendo sua relação com o agora ex-marido, o cantor Giovani, 56, da dupla com Gian, 59.

A famosa falou abertamente sobre o fim do casamento, após o assunto dominar a internet nos últimos dias. Depois de expor uma suposta traição do cantor, a modelo pediu respeito à história dos dois e negou rumores de que teria vivido uma relação tóxica por trás das câmeras.





"Os últimos dias não tem sido fáceis, mas Deus tem me dado forças para continuar. Agradeço a cada pessoa que está ao meu lado, mas não posso aceitar mentiras, acusações e injustiças contra o Giovani! Quero que respeitem a minha linda história de amor e não vou compactuar especulações e inverdades sobre a nossa história", escreveu Anna Carolina.

Em seguida, a influencer destacou que guarda boas lembranças da união e saiu em defesa do ex-marido ao se deparar com os comentários que surgiram após a separação. "Peço para que parem de tentar nos atacar e inventar histórias sobre mim e sobre ele! Giovani sempre foi um marido muito bom para mim", disse.

Reprodução/Instagram Anna Carolina Morais fala sobre casamento com Giovani





"Essa história de relacionamento doentio nunca existiu entre a gente! E quem nos conhece sabe disso! Isso é invenção! Vivi um amor puro, genuíno e nós dois nos amamos muito até o último dia", continuou.

Por fim, Anna deixou claro que não pretende comentar detalhes do processo de separação.

"Sobre o nosso divórcio neste momento não farei nenhum comentário, minha prioridade é conduzir essa etapa com serenidade e privacidade para mim e ele. Agradeço a todos que compreenderem essa decisão. Que possamos seguir em frente e em paz", concluiu. Anna Carolina Morais, ex-mulher de Giovani.





Giovani e a ex-companheira engataram um relacionamento em 2000 e se casaram dez anos depois, ou seja, 26 anos de união no total.

A fila andou

Pouco tempo depois de anunciar a separação, Giovani foi visto em clima de romance com Flávia Correia, que vem sendo apontada como sua nova namorada. A jovem foi flagrada com o famoso na festa de aniversário dele de 56 anos, no último domingo (30).

Reprodução/Instagram/flavinhacorreia_ Flávia e Giovani





As imagens foram gravadas pelo filho do sertanejo, Marcelo Morais, e republicadas no perfil da dupla e da própria morena.

Embora o assunto só tenha dominado a internet agora, três dias antes, os dois já haviam aparecido juntos em uma publicação feita pelo proprietário de um bar. Na ocasião, Giovani e Flávia posaram abraçados, e ela foi apresentada na legenda como: "sua amada Flávia".

Em sua conta no Instagram, o novo affair do sertanejo se descreve como coordenadora de conteúdo, redatora publicitária e escritora, além de trabalhar com parcerias e marketing.



