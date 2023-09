Reprodução/Instagram 08.09.2023 Márcio Garcia e a esposa Andréa Santa Rosa

Marcio Garcia completou 23 anos de relacionamento com a mulher, a nutricionista Andréa Santa Rosa, e aproveitou a data para relembrar o início do namoro com a esposa.

"Foi no dia 7 de setembro que nos vimos pela primeira vez há 23 anos. Se foi amor à primeira vista? Como definir o encontro de um casal que se conheceu num feriado na badalada Angra dos Reis e que nunca mais se desgrudou?", iniciou o apresentador na declaração que fez à amada nas redes sociais.

O também ator revelou que pensava que o namoro pudesse ser um "fogo passageiro".

"Aqui estamos nós, vivendo todos os planos que fizemos naquele final de semana. Pensei que pudesse ser apenas um fogo passageiro, uma paixão de verão, mas não aqui estamos nós, na nossa casa, com a nossa família, nossa penca de filhos e até com a cachorrada que planejamos", escreveu Marcio. O casal tem quatro filhos: Pedro, Nina, Felipe e João.



O apresentador finalizou a homenagem afirmando que construção da família representa a concretização de um sonho: "Só me resta agradecer a Deus, a Andréa e a todos que fizeram e ainda fazem parte da nossa história."





























+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!