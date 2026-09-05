Divulgação BK/Redes Fiuk

Fiuk, 35, voltou a falar publicamente sobre a situação conturbada que mantém com a família, principalmente com seu pai, Fábio Jr, 72, e sua irmã, Cleo Pires, 43. O ex-BBB abordou, novamente, as polêmicas que rodeiam as relações com seus parentes pouco tempo após expor que está enfrentando dificuldades financeiras.

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, o famoso se abriu e comentou sobre as cobranças por ser filho de quem é. "Eu abri mão de tudo isso, porque tinha a questão do ego também. Às vezes, dá uma ferida no ego abrir tal coisa... Mas a gente se sente tão importante... Vai passar 100, 150 anos, ninguém vai lembrar da gente, então porque se colocar num lugar tão especial?", pontuou.





Além disso, durante a conversa, Fiuk falou sobre algumas situações embaraçosas que viveu por ser filho de Fábio Jr. "No começo era difícil. Tinha um programa que eu fui que eu pedi uma coisa só: anuncia só o nome da banda", disse.

Ela [apresentadora] olhou pra mim e disse: 'Aham'. Quando ela anunciou: 'Com vocês, a banda do filho do Fábio Jr', entendeu a raiva? Eram coisas que iam pegando. Eu vim do rock, não queria estar no lugar dele também... E teve que passar um tempo pra entender isso também Fiuk, cantor e ator.





Dificuldades financeiras

No mês passado, o cantor explicou que não tem mais um fardo para carregar e, por isso, não tem interesse em proteger mais ninguém, já que cortaram os laços com ele. Sendo assim, ele não tinha mais medo de expor o que vinha passando.

Reprodução/Instagram Fiuk efala sobre relação com Fábio Jr





"Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã... Não tenho que agradar mais ninguém ", disse ele em entrevista a Daniel Zuckermann.

" Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Se quer saber, eu recomeço quantas vezes eu precisar. Eu vou fazer esse filme, esse filme vai explodir", completou o ator, citando o filme Descontrole, produção sobre o universo do drift, que nada mais é do que uma técnica de direção em que o motorista desliza o carro de lado pelas curvas, mantendo o controle total do veículo.

Ainda durante o desabafo, o ex-ator da TV Globo falou sobre as expectativas por ser um dos cinco filhos do compositor."Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco. Não quero só fazer as pazes (com as finanças). Quero entender", acrescentou.

"As pessoas da minha família já não se falavam, e eu tentava (fazer com que se reconciliassem). A minha irmã já fez capa de revista dizendo 'Fábio Jr. não é meu pai' e eu que sou o errado da história?", disse.

"Eu demorei todo esse tempo para entender que eu não sou um filho, cara, eu sou eu. Então eu não tenho que me comportar como as pessoas queriam que eu me comportasse", declarou.



