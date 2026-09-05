Reprodução/Instagram/@arealspiller Atriz Leticia Spiller de biquíni

Leticia Spiller, de 53 anos, postou fotos com um biquíni de oncinha em seu Instagram na última sexta-feira (4). Os cliques apareceram após uma variedade de imagens da atriz em que aparecia fazendo exercícios de ioga, mostrando a boa forma.

"Tem dia que é combo! Yoga, sol, treino e trabalho! Bom final de semana! E essa música linda de Tim Bernardes?!", soltou a celebridade na legenda da postagem. Ela chegou até a colocar a música "A Balada", de Tim Bernardes, para evidenciar o momento.

Ainda nas imagens, ela aparece com um look bem fitness e sendo maquiada. Também mostrou o que está lendo no momento, "O Caminho do Artista", de Julia Cameron.

Recentemente, a famosa esteve como Janete em Coração Acelerado, última trama das 19h exibida pela TV Globo. A artista, como é ex-paquita, confirmou presença nas apresentações da turnê "O Último Voo da Nave", de Xuxa Meneghel.

Trajetória de Letícia Spiller

O primeiro trabalho de Spiller como atriz da Globo foi em Quatro por Quatro, que é uma novela brasileira produzida pela TV Globo entre outubro de 1994 e julho de 1995. Foi escrita por Carlos Lombardi, com direção de Alexandre Avancini, Luiz Henrique Rios e direção geral de Ricardo Waddington.

Na trama, ela deu vida a Babalu, uma manicure do subúrbio carioca. Tinha uma personalidade forte, desbocada, sensual e apaixonada, além de ser muito irreverente e batalhadora. Ela sustentava a casa depois que o pai saiu e ainda ajudava o irmão Danilo, que estudava Medicina.

Recentemente, atuou em Coração Acelerado, substituída recentemente pela novela Por Você. Ela interpretou a mãe de Agrado, vivida por Isadora Cruz, uma das protagonistas da novela. No folhetim, Janete é uma mulher que sonhava em ser cantora na juventude, mas precisou abandonar seu objetivo de sair de sua cidade após uma série de injustiças.

Vale ressaltar que ela chegou ao canal carioca na década de 80, quando ganhou notoriedade nacional ao ser uma "Paquita" de Xuxa Meneghel.

Fez diversas tramas de sucesso, como "O Rei do Gado"(1996), interpretou a vilã Maria Regina em Suave Veneno (1999) e brilhou em outras tramas como Senhora do Destino (2004), Duas Caras (2007), Viver a Vida (2009) e o Sétimo Guardião (2018).



