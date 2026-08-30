Reprodução das Redes Sociais Maya Massafera

Influenciadora Maya Massafera foi internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ter um princípio de AVC. Segundo informações, a influenciadora recebeu alta e passa bem.

Maya é uma influenciadora famosa nas redes sociais por divulgar sua vida e os diversos procedimentos estéticos que realiza semanalmente. Em sua última publicação, Maya mostrou alguns cuidados que realizou na última semana.

Em um dos momentos, três dias após realizar um procedimento no rosto, Maya voltou ao hospital para fazer um exame chamado TC Coronárias, um de imagem cardíaco. Segundo ela, por tomar um bloqueador de hormônios masculinos e também hormônios femininos, o colesterol poderia estar alterado. Então, ela deveria fazer esse exame para ver se as veias do coração estariam bem.

Nas imagens, Maya afirma que deverá fazer um exame com contraste nas veias e a substância permitiria fazer imagens mais nítidas do coração para ver se o colesterol está nos níveis adequados. Caso não estivesse, o médico passaria remédios. "Isso é decorrente aos hormônios femininos que eu tomo. Tem perigo de ter AVC e isso tem perigo de ser detectado" afirma.

No mesmo vídeo, Maya relata que essa alteração na taxa de colesterol foi detectada em um exame de sangue que fez. Segundo ela relatou no vídeo, não é raro de acontecer um AVC, mas é esperado em mulheres trans.

Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, nesta semana, Maya foi internada com um princípio de AVC e o quadro médico teria exigido atendimento hospitalar. Maya foi atendida no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo e já recebeu alta.

Neste último procedimento, Maya Massafera colocou ácido hialurônico no músculo posterior das coxas, na parte da frente e nos quadris.

Outros problemas médicos

Nos últimos anos, a influenciadora enfrentou outros diagnósticos ruins de saúde.

Reprodução das Redes Sociais Maya Massafera

Em junho de 2024, Maya sofreu um desmaio e foi internada, passando a noite em observação. Na época, o SBT informou que os médicos disseram que ela estava com a imunidade baixa e o estresse elevado.

No mesmo ano, Maya disse ter tido complicações após uma cirurgia de feminização da voz. Segundo ela, houve complicações nos olhos e perda temporária da visão após o procedimento e Maya teve que ser transferida para outra unidade hospitalar.

Em 2025, a influenciadora revelou que teve uma reação na pele do rosto que poderia estar associada ao uso de hormônios femininos. No mesmo ano, após uma cirurgia de feminização facia, Maya enfrentou uma infecção. Em julho do mesmo ano, ela passou por um procedimento cirúrgico para reduzir a largura das costas e dos ombros. As informações foram dadas pelo Portal Leo Dias.