Reprodução/TV Globo Novela a Nobreza do Amor

A trama "A Nobreza do Amor" continua marcando baixos índices de audiência para a TV Globo. O folhetim das 18h tem enfrentado dificuldades para alavancar a audiência da emissora no início do horário nobre.

Um dos problemas que a novela vem enfrentando é a baixa audiência de Avenida Brasil, que tem sido preocupante no horário. O produto aclamado de 2012 registrou apenas 12,8 pontos de média na tarde da quarta-feira (26). A família dos Marinhos espera ao menos 16,0 pontos para a faixa.

Sem esses números da atração anterior, a falta de audiência impede que o produto das seis da TV Globo emplaque e, consequentemente, que toda a grade noturna seja beneficiada pelos bons índices.

De acordo com dados obtidos, a novela protagonizada por Duda Santos registrou média de 15,8 pontos. O índice é considerado baixo para o horário, ficando aquém da meta de mais de 20,0 pontos estabelecida pela Globo.

A Nobreza do Amor também tem registrado uma média geral razoável. Até a vigésima quarta semana, o produto anotou 17,4 pontos de média. Sua melhor semana registrou apenas 18,8 pontos.





Sobre a história de A Nobreza do Amor

A novela das 18h da TV Globo tem como história a faixa temporal dos anos de 1920 e acompanha a vida da princesa Alika (Duda Santos), que foge do reino fictício de Batanga, na África, após um forte golpe de Estado, e muda-se exilada para o interior do Nordeste do Brasil para salvar o seu povo.

Reprodução/TV Globo Duda Santos em A Nobreza do Amor

Logo, o enredo se passa entre o continente africano e a cidade de Barro Preto, no Rio Grande do Norte, onde acontecem todos os núcleos principais. O malfeitor Jendal, vivido por Lázaro Ramos, toma o poder de Alika, e a rainha Niara (Erika Januza) foge para o Brasil.

Alika acaba vivendo um amor com Tonho (Ronald Sotto), um jovem trabalhador da região. O amor dos dois é ameaçado por Mirinho (Nicolas Prattes), um poderoso do local. O folhetim traz cenas de Batanga, em que Jendal comanda com muito terror, e do Brasil, em que as protagonistas enfrentam muitas dificuldades.