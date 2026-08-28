Reprodução/Internet Carlos Tramontina explicou a saída do Flow e citou desgaste com o cenário político

Veterano e com uma longa experiência na televisão, Carlos Tramontina falou pela primeira vez sobre sua saída do grupo Flow e revelou que o atual cenário político pesou em sua decisão de deixar o projeto. Em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, do SBT, o ex-apresentador da Globo também contou que já trabalha em novas possibilidades profissionais. Com 44 anos de carreira, ele analisou transformações da mídia e recordou coberturas importantes realizadas ao longo de sua atuação na imprensa.

Durante a conversa, Carlos Tramontina revelou que recebeu uma proposta e que o trabalho poderá sair do papel ainda em 2026. “Tem um grupo que me apresentou um projeto muito interessante que está em processo de captação e curso de publicidade, que pode acontecer ainda esse ano", disse o jornalista veterano.

"Esse momento da política não está me fazendo bem mentalmente para continuar no Flow”, afirmou o comunicador ao explicar a decisão profissional. A pandemia representou um período de reflexão para o ex-apresentador da Globo.

Carlos Tramontina permaneceu cerca de um ano e quatro meses longe dos estúdios e passou a observar com maior atenção o avanço das novas plataformas. “Eu não fui abalado [pela mudança da mídia], porque eu sempre trabalhei numa emissora que tinha uma audiência total. Mas, na pandemia, eu comecei a notar a diferença”, relatou durante a entrevista.

Carlos Tramontina explica reflexão sobre futuro da TV

“Eu fiquei em casa um ano e quatro meses. Comecei a pensar: a TV vai ter que se rejuvenescer, esse cara pode pegar o meu lugar”, contou o apresentador. A percepção levou Carlos Tramontina a refletir sobre o futuro do meio no qual construiu sua carreira. Para o jornalista, televisão, internet, podcasts e redes sociais passaram a disputar diretamente a atenção de um público que dispõe de diferentes opções para consumir informação.

A transformação tecnológica também alterou, na avaliação de Carlos Tramontina, aspectos da prática jornalística. “Eu acho que a televisão perdeu o rigor com a qualidade da informação por conta da rapidez das coisas”, afirmou o comunicador veterano. Em seguida, o ex-apresentador da Globo apontou outra mudança percebida na cobertura televisiva: “O jornalismo, em determinados aspectos, está contaminado pelo entretenimento”, relatou ele.