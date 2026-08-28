Reprodução/Internet Ex-genro de Ana Maria Braga afirmou que perdeu trabalho em padaria

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, afirmou que perdeu o emprego em uma padaria de Botucatu, no interior de São Paulo, depois da repercussão do pedido de medida protetiva feito pela ex-companheira. O colombiano atribuiu a dificuldade para trabalhar ao julgamento que diz enfrentar desde a separação, ocorrida em julho. Ele também relatou estar há mais de um mês sem contato com os dois filhos.

Ex-genro de Ana Maria Braga relata perda de trabalho

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Badarik explicou que buscou diferentes fontes de renda depois do fim do casamento. “Desculpa por este desabafo. Talvez você nem me veja em pessoa, e talvez por isso eu esteja respondendo desta forma. Eu estava trabalhando como autônomo, dando aulas, fazendo encomendas de doces e também como cozinheiro”, contou o ex-marido de Mariana ao abordar sua atual situação profissional.

Na sequência, o colombiano afirmou que conseguiu uma oportunidade no bairro Demétria, em Botucatu, mas acabou dispensado. “Consegui um trabalho no bairro Demétria, mas, como muitas vezes acontece em uma sociedade que julga pelas aparências e tira conclusões sem perguntar diretamente ou investigar, as coisas acabaram se complicando. Os clientes diminuíram e, por diversos motivos, os donos foram obrigados a me dispensar”, relatou Badarik González em sua publicação.

Questionado por uma seguidora sobre uma eventual participação em A Fazenda, da Record, Badarik respondeu que não pretende viver à sombra de outras pessoas. Ele relacionou a resposta à repercussão dos registros relacionados à separação. “Desculpa novamente pelo desabafo. Mas respondo justamente àqueles que enxergam apenas aparências, B.O.s ou medidas, sem investigação, sem ouvir os envolvidos e sem provas claras”, declarou ele nas redes sociais.

Badarik também relatou a distância dos dois filhos e afirmou que não recebe ligações deles há mais de um mês. “Dói. Mas seguiremos fortes. Nos últimos meses, tantas pessoas perderam tudo, e eu só posso agradecer a Deus por ainda ter saúde, fé e a oportunidade de seguir um dia de cada vez. Estou com saudade, mas também com esperança. Um dia vão saber a verdade”, afirmou.

Mariana Maffeis e Badarik González ficaram casados por cerca de seis anos e encerraram a relação em julho. A separação tornou-se pública depois da divulgação de que a filha de Ana Maria Braga havia solicitado uma medida protetiva contra o então marido. Os detalhes da ação não foram divulgados. Atualmente, os dois mantêm contato apenas por intermédio de seus advogados, conforme as informações divulgadas sobre o término do relacionamento.

Quando anunciou a separação, Mariana afirmou nas redes sociais que Badarik havia se acomodado “com as facilidades que encontrou” ao lado dela. “Parece que é um karma meu”, disse, na ocasião. Posteriormente, o colombiano também se manifestou e chorou ao relatar a distância dos filhos. “Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão”, argumentou.