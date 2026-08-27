Reprodução/Instagram/@lisboajunior2 Lisboa Júnior passa por momento de fofura com cachorro

Uma situação chamou a atenção dos internautas. O jornalista Lisboa Júnior publicou um vídeo nas redes sociais e mostrou que, enquanto gravava uma matéria, um cachorrinho brincava em seus pés.

A cena chamou a atenção, e o repórter explicou que não interagiu com o cachorro por estar cobrindo uma reportagem sobre uma notícia triste, envolvendo a morte de uma pessoa.

“Fala, pessoal! O cachorro, se eu não me engano, é de uma pessoa em situação de rua. Quando saí do vivo, ele já não estava mais do meu lado. De longe, eu o vi ao lado desse rapaz. Pense num dog carinhoso e brincalhão”, disse.

“Não brinquei com ele porque a notícia era triste, de uma morte. Caso contrário, dava para brincar ao vivo com o dog”, pontuou.

Internautas brincaram com a situação e até citaram que a última quarta-feira (26) foi o Dia Mundial do Cachorro.

"Arruma um lar aí pra mim, tio? Olha o que eu sei fazer", brincou um. "Mantendo a plenitude no meio do caos", comentou outra. "Ótimo, falem mais nas reportagens sobre os animais. Sobre abandono, principalmente", destacou uma terceira.





Quem é Lisboa Júnior?

É um repórter e jornalista da TV Bahia, afiliada da TV Globo, com atuação em reportagens e apresentações eventuais no BATV.

Ganhou muita repercussão em março de 2025, ao ser surpreendido por um tiroteio ao vivo enquanto fazia uma cobertura jornalística em Salvador. O profissional precisou se abrigar em uma padaria.

Em sua biografia, Lisboa afirma que possui experiência em coberturas de temas sensíveis: “Minha experiência inclui a condução de coberturas complexas, comunicação em cenários sensíveis, interação com executivos, autoridades, empresas e diferentes públicos, sempre com foco na construção de mensagens relevantes, na preservação da credibilidade e na gestão da reputação”, enfatizou.

“Sou jornalista com mais de 15 anos de experiência em comunicação, produção de conteúdo e cobertura de temas de alta relevância, atuando em uma das maiores empresas de comunicação do país”, cravou em seu LinkedIn.



