Reprodução TV Bahia, afiliada da Globo Lisboa Júnior

O repórter Lisboa Júnior, da TV Bahia, afiliada da Rede Globo, viralizou na última terça-feira (4), quando fazia uma cobertura ao vivo no Subúrbio Ferroviário, em Fazenda Coutos. Isso porque, durante a transmissão televisiva, ele foi surpreendido por um tiroteio e se escondeu em uma padaria.





Ao ouvir os disparos, o jornalista, acompanhado do cinegrafista que captava as imagens, se refugiaram no estabelecimento comercial. Os policiais que estavam no local pediram para que os profissionais da imprensa continuassem abrigados lá até que os tiros cessassem.





Após conseguir sair da padaria em segurança, Lisboa Júnior usou os stories do Instagram para tranquilizar os espectadores e enfatizar que tanto ele quanto o colega de profissão estavam seguros. "Estou aqui para dizer que está tudo bem com a nossa equipe. Passamos por uma situação complicada", declarou.





O momento repercutiu na web e foi comentado pelos internautas. "O trabalho do repórter e cinegrafista, infelizmente, está sujeito aos mais diversos perigos! Equipe segurou o medo e não parou de levar a informação", disse uma. "Misericórdia e esses profissionais sem colete", avaliou outra.

Assista: