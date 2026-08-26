Reprodução/Fox Angie Mock confessou crime

Angelynn Mock, 47 anos, conhecida como Angie Mock, ex-âncora da Fox News, declarou-se culpada pelo assassinato de sua mãe, de 80 anos. O crime aconteceu em outubro de 2025, e a apresentadora confessou o crime na última sexta-feira (21).

De acordo com a imprensa americana, a apresentadora se declarou culpada pela morte da idosa, ocorrida no Halloween, em confissão à juíza Faith Johnson, do Tribunal Distrital. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Condado de Sedgwick.

A sentença da famosa será anunciada em 5 de outubro, e ela pode receber prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, segundo a promotoria.

Entenda o caso

Na época, o Departamento de Polícia do Condado de Sedgwick atendeu a um chamado de “agressão com arma branca” em uma residência em Wichita, Kansas, por volta das 7h52 da manhã (horário local) da sexta-feira, 31 de outubro de 2025.





Na casa, os policiais encontraram Angelynn, ex-âncora da emissora Fox 2, de Saint Louis, em frente à residência. Ao entrarem no imóvel, localizaram a idosa, de 80 anos, “inconsciente em sua cama, com múltiplos ferimentos a faca”.

Angie chegou a ser levada com vida a um hospital da região, mas acabou falecendo naquela mesma manhã, segundo o comunicado à imprensa. Angie foi encaminhada para atendimento médico devido a ferimentos não especificados e, em seguida, conduzida à delegacia.

Reprodução/Fox Angie' Mock confessa assassinato da mãe





Segundo a imprensa local, a ex-apresentadora disse aos paramédicos que cometeu o assassinato "para se salvar". Vizinhos relataram ter visto Angie saindo da casa cambaleando e coberta de sangue.

"Havia uma mulher que se aproximou do nosso carro com as mãos e o corpo cobertos de sangue, pedindo para ligarmos para o 911", contou uma vizinha à emissora KAKE.

Segundo o LinkedIn, Angelynn trabalhou como repórter e apresentadora na Fox 2 em St. Louis entre 2011 e 2015. Depois, atuou na área de vendas e, mais recentemente, trabalhava em uma empresa de gerenciamento de dados.