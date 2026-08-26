Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Luana Piovani, de 49 anos, pegou os seus seguidores de surpresa nesta terça-feira (25), ao mostrar o resultado de um tratamento estético que realizou. Em publicação feita em sua conta pessoal do Instagram, a atriz surgiu com o rosto descascado e contou que realizou o procedimento sem saber como seria o processo de recuperação.

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A famosa, que completará 50 anos no sábado (29), comentou sobre o procedimento, que realizou com o seu dermatologista. Sincera, a loira explicou que nem chegou a perguntar de forma aprofundada sobre o tratamento, pois confia no seu médico.

"Não consigo rir. Fiz um laser ontem que meu dermato maravilhoso aqui de Portugal. Exatamente como da outra vez que fiz laser, eu não pergunto, confio no médico. Da outra vez, quando fiz a blefa (blefaroplastia, uma cirurgia plástica nas pálpebras), fiz um laser na cara, mas eu não sabia o que era", disse.





Ao relembrar o assunto, Luana Piovani explicou que ficou com a pele do rosto queimada.

Eu me lembro que acordei e eu estava com a cara preta. Eu olhei para a minha amiga, que estava comigo no quarto do hospital, e falei: 'Amiga, ele passou alguma coisa no meu rosto? Algum produto, alguma maquiagem?'. Minha amiga, me olhando de rabo de olho, fez assim: 'Não, amiga, essa sua cara está queimada assim mesmo' Luana Piovani, atriz e apresentadora.





Na sequência, a famosa revelou que só depois foi entender o que realmente estava acontecendo. "Aí que fui entender que era praticamente colocar minha cara na lava. Esse que fiz ontem é colocar a cara no chapisco. Fiz ontem e está saindo tudo, mas é uma sensação estranha de libélula saindo do casulo", brincou.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani





Por fim, a loira revelou que não deve estar com a pele bonita para o seu aniversário de 50 anos, que acontecerá no final de semana. "É hilário eu acordar assim hoje sem saber que eu ia saber que ia passar por isso. Vou hoje ao shopping comprar as coisas que faltam assim, com essa carinha de 100 anos”, concluiu.

Festa de aniversário

No começo do mês, a atriz usou as redes sociais para anunciar que os seus 50 anos não passarão em branco, já que ela fará uma superfesta que contará com cerca de 200 amigos.

De acordo com a atriz, a festa acontecerá em um clube no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma curiosidade, anunciada pela própria influenciadora, é que os convidados não levarão presentes. Conforme destacou Luana Piovani, todos farão doações para duas instituições de caridade escolhidas por ela.

Reprodução/Instagram Luana Piovani





"Finalmente decidimos quais são as instituições de caridade que vão receber os presentes oferecidos pelos meus convidados no meu aniversário. Então vai ser Ação Social Franciscana e a Associação de Mulheres de São Gonçalo. Ambos cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade e acho que o nosso encontro vai fazer, sim, muita gente feliz", disse ela.

"A outra coisa é, eu vim pedir para vocês, por favor, confirmarem a presença na minha festa. Se você é uma das 200 pessoas que foi convidada para o nosso ralacocha, para o nosso get together, para o nosso festere, por favor, ali no convite tem embaixo o e-mail", concluiu.



