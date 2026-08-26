Reprodução/Internet Lucas Villamarim deixou a equipe de direção de Avenida Brasil 2

Lucas Villamarim deixou a equipe de Avenida Brasil 2 para assumir a direção de A Doutrina, série criada por José Junior para o Globoplay sobre o universo do jogo do bicho. A produção tem lançamento previsto para 2027. Com a mudança, a próxima novela das nove da Globo perdeu um integrante de sua equipe de direção. Até agora, a produção ainda não definiu quem substituirá o profissional.

2 será escrita por João Emanuel Carneiro e tem estreia planejada para o início de 2027. Ricardo Waddington responderá pela direção artística, e Henrique Sauer ficará encarregado da direção-geral da produção da Globo. André Barros, Mayara Aguiar e Isabella Teixeira também fazem parte do time responsável pela produção. A saída de Lucas Villamarim ocorre durante a preparação da continuação de Avenida Brasil (2012), sucesso exibido originalmente pela Globo.

Avenida Brasil 2 retomará história após 15 anos

Filho de José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, Lucas Villamarim já trabalhou em outra produção criada por José Junior. O executivo da emissora carioca dirigiu a sexta temporada de Arcanjo Renegado, que deverá chegar ao Globoplay no fim de 2026. Recentemente, o profissional também esteve à frente da Delegacia de Homicídios, produção desenvolvida pelo mesmo criador para o Disney+. Agora, a parceria continuará com a realização de A Doutrina. A informação é do O Globo.

A continuação da novela retomará a história 15 anos depois dos acontecimentos de Avenida Brasil. Carminha (Adriana Esteves) decidirá abandonar a vida no lixão após a morte de Lucinda (Vera Holtz), que a ajudava. Nesse período, uma nova mudança atingirá a família de Tufão (Murilo Benício): Monalisa (Heloísa Périssé), sua atual mulher, morrerá em um acidente cercado por circunstâncias misteriosas, abrindo caminho para o retorno da antiga vilã.

De volta à mansão de Tufão, Carminha buscará uma reaproximação com Agatha (Karol Lannes), agora modelo. A relação entre mãe e filha continuará marcada pelos conflitos do passado, período no qual a personagem de Adriana Esteves não demonstrava afeto pela jovem. A partir desse reencontro, a loira enxergará uma oportunidade para acertar pendências com antigos personagens, entre eles o próprio Tufão e Muricy (Eliane Giardini). Nesse retorno, Carminha ficará dividida entre dois caminhos.