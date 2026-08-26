Lucas Villamarim deixou a equipe de Avenida Brasil 2 para assumir a direção de A Doutrina, série criada por José Junior para o Globoplay sobre o universo do jogo do bicho. A produção tem lançamento previsto para 2027. Com a mudança, a próxima novela das nove da Globo perdeu um integrante de sua equipe de direção. Até agora, a produção ainda não definiu quem substituirá o profissional.Avenida Brasil 2 será escrita por João Emanuel Carneiro e tem estreia planejada para o início de 2027. Ricardo Waddington responderá pela direção artística, e Henrique Sauer ficará encarregado da direção-geral da produção da Globo. André Barros, Mayara Aguiar e Isabella Teixeira também fazem parte do time responsável pela produção. A saída de Lucas Villamarim ocorre durante a preparação da continuação de Avenida Brasil (2012), sucesso exibido originalmente pela Globo.Filho de José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, Lucas Villamarim já trabalhou em outra produção criada por José Junior. O executivo da emissora carioca dirigiu a sexta temporada de Arcanjo Renegado, que deverá chegar ao Globoplay no fim de 2026. Recentemente, o profissional também esteve à frente da Delegacia de Homicídios, produção desenvolvida pelo mesmo criador para o Disney+. Agora, a parceria continuará com a realização de A Doutrina. A informação é do O Globo.
Avenida Brasil 2 retomará história após 15 anos
A continuação da novela retomará a história 15 anos depois dos acontecimentos de Avenida Brasil. Carminha (Adriana Esteves) decidirá abandonar a vida no lixão após a morte de Lucinda (Vera Holtz), que a ajudava. Nesse período, uma nova mudança atingirá a família de Tufão (Murilo Benício): Monalisa (Heloísa Périssé), sua atual mulher, morrerá em um acidente cercado por circunstâncias misteriosas, abrindo caminho para o retorno da antiga vilã.De volta à mansão de Tufão, Carminha buscará uma reaproximação com Agatha (Karol Lannes), agora modelo. A relação entre mãe e filha continuará marcada pelos conflitos do passado, período no qual a personagem de Adriana Esteves não demonstrava afeto pela jovem. A partir desse reencontro, a loira enxergará uma oportunidade para acertar pendências com antigos personagens, entre eles o próprio Tufão e Muricy (Eliane Giardini). Nesse retorno, Carminha ficará dividida entre dois caminhos.