Reprodução/TV Globo Ana Clara e Anitta

Na noite da última terça-feira (25), a TV Globo colocou no ar mais uma edição do Estrelas da Casa, atração musical apresentada por Ana Clara. Após a exibição de um vídeo sobre Anitta, que é conselheira da atração, a apresentadora se surpreendeu com a atitude da artista de conversar ao vivo e ajustar o áudio com um membro da equipe.

Ao votar do VT, Ana Clara falou sobre a conversa que Anitta estava tendo durante a atração ao vivo. Logo, a cantora pop também reagiu com humor.

"E nossa conselheira está lá batendo papo com o povo. Olha a galera do microfone indo conversar, testando. Gente, televisão ao vivo é isso, tá, meus amores", disse a comunicadora. "Estava filmando isso? Veio o amigo aqui, falou comigo e a gente vai conversando. Nunca pensei que, ao vivo, o amigo ia falar", pontuou a cantora.





"Nem eu", esclareceu Ana. "Mas aí a gente vai aqui, curtindo. Eu, particularmente, acho muito mais legal quando eu tô em casa assistindo e vai rolando umas coisas, o povo vai falando", brincou Anitta. "Eu concordo, televisão ao vivo não é ? Depois eu descubro o nome do meu amigo que foi lá conversar com a Anitta no cangote", pontuou a ruiva.

Demissão

Reprodução/TV Globo Anitta na Ana Maria Braga





No entanto, a "Girl From Rio" pensou que a situação se tratava de uma possível demissão ou bronca do colaborador que estava passando alguns informes para ela. Para Anitta, a apresentadora Ana Clara iria pedir para demiti-lo.

o tanto que a anitta e a ana clara vão entregar entretenimento nesse programa não tá escrito kkkkkkkkkkkk #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/6CveQp4Rg3 — Matheus (@matheuscaseca) August 26, 2026





"Que horror", soltou a cantora. "Cheirosa", disse Ana. "Ah, tá, achei que era para demitir", afirmou Anitta. "Não, pelo amor de Deus. Deus me livre, minha equipe ninguém mexe. Negativo! Na minha equipe ninguém mexe, não; tu é doida", disse Clara, enquanto a famosa ria bastante.

Estrela da Casa

Reprodução/Internet Ana Clara no Estrelas da Casa





Estrela da Casa é um formato inédito por unir música e desafios de convivência, algo já familiar para quem acompanha o Big Brother Brasil. Transmitido ao vivo, sob os olhares do público 24 horas por dia, trata-se de uma atração multiplataforma, com conteúdo disponível em diversas telas e formatos.

Os participantes confinados têm o desafio de mostrar suas habilidades musicais, carisma e presença de palco. A diversidade musical é um dos pontos fortes do programa, com gêneros como sertanejo, pop, samba, MPB e forró.

O público tem a possibilidade de acompanhar o crescimento dos participantes em tempo real, influenciando diretamente os resultados do programa.

Estrela da Casas também contará com um palco montado fora da casa, localizado nos Estúdios Globo, com cenografia especial, plateia e luzes. Nessa parte, os participantes irão apresentar um single autoral em um grande show semanal, para que o público possa aprovar ou desaprovar.