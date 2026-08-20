Reprodução/Internet Pablo Marçal pede vaga em debate e divide Band a três dias do encontro presidencial

A entrada de Pablo Marçal na disputa pela Presidência da República colocou a Band diante de um impasse a poucos dias do debate marcado para domingo (23). O influenciador enviou um ofício à emissora para manifestar interesse em participar do encontro. O canal ainda não sabe como responder ao pedido, que provocou uma divisão entre executivos responsáveis pela organização do evento eleitoral.



Segundo apuração da coluna, Pablo Marçal decidiu formalizar a solicitação porque a Band também convidou candidatos cuja presença no debate não é obrigatória segundo a legislação eleitoral. Com esse argumento, a campanha do coach passou a cobrar da rede uma definição sobre o tratamento dado à candidatura. Internamente, os responsáveis pela organização analisam se autorizam sua entrada no evento, diante dos critérios adotados para os demais participantes convidados pela emissora para o encontro deste domingo.

Pablo Marçal divide executivos da Band

Parte dos executivos da Band apoia a participação de Pablo Marçal e considera que o influenciador deve receber espaço no debate presidencial. Outros integrantes da direção, porém, resistem ao pedido apresentado pela campanha. Esse grupo avalia que o coach poderá usar sua presença para tumultuar o encontro. Dessa forma, a emissora chegou à semana do evento sem uma posição única sobre como deverá lidar com a nova candidatura presidencial.

Pablo Marçal enfrenta disputa sobre registro eleitoral

A divergência interna ocorre em um momento no qual o debate também deverá registrar duas ausências de peso. Lula e Flávio Bolsonaro não deverão comparecer ao evento programado pela Band para domingo. Nesse cenário, a solicitação de Marçal acrescentou uma nova questão à organização do encontro. Além disso, a entrada do influenciador na corrida presidencial complicou o planejamento das emissoras de televisão que preparam a cobertura da disputa eleitoral neste ano.

No sábado (15), o PRTB protocolou o pedido de registro de Pablo Marçal à Presidência da República. A candidatura, porém, ainda depende de análise e aprovação da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a rejeição do registro e uma decisão provisória para impedir a realização de campanha. O órgão questiona, entre outros pontos, a comprovação da filiação partidária dentro do prazo exigido pela legislação eleitoral.

Segundo o MPE, Marçal estava filiado ao União Brasil em abril, período apontado como prazo final para candidatos estarem vinculados a um partido para disputar a eleição de outubro. O Ministério Público sustenta, por esse motivo, que o pedido não comprova filiação ao PRTB dentro do período legal.