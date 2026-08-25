Xuxa conheceu Pelé quando ainda tinha 17 anos. Ficou com ele por seis anos. Até comercial de venda de apartamentos os dois fizeram, como se fossem se casar.
Quando ela foi participar de uma reunião com a Som Livre para saber como seriam seus shows musicais quando fosse para a TV Globo, Pelé estava com ela.
Mas uma revelação feita por ela, não em tom maldoso, mas sim de revelação, sobre Pelé causou espanto.
Ela contou que Pelé sempre falava de si mesmo na terceira pessoa, dizendo coisas como: "As mulheres gostam do Pelé","As mulheres gostam de sair com o Pelé".
E ele saía com outras mulheres encarnado no personagem de Pelé e contava para ela sobre os encontros com essas outras mulheres. Era como se fosse uma missão artística.
Ele ainda dizia a ela que, mesmo estando com essas outras mulheres, sempre pensava nela, Xuxa.
Um dia, Xuxa cansou, depois de seis anos, e mandou Pelé passear. Tudo tem limites.
E um dia Xuxa não aceitou mais ser o que Pelé queria que ela fosse. Nesse dia, Pelé ficou arrasado.
Foi também quando ele se encontrou com Luciano do Valle em Nova York, onde os dois foram jantar.
Pelé se mostrou triste e não aceitava perder Xuxa.
Pois é, um dia a mulher entende que o homem não está dando o afeto que ela merece ter na vida.