Reprodução/Internet Luciano Huck descartou uma aposentadoria próxima da televisão

Luciano Huck descartou a possibilidade de se aposentar da televisão em um futuro próximo e afirmou que pretende continuar ativo por muito tempo na Globo. O apresentador falou sobre seus planos durante os bastidores da estreia da Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Ele explicou que associa diretamente seu trabalho ao prazer pessoal.

Luciano Huck explica interesse pelo Domingão

O comunicador afirmou que não consegue estabelecer uma divisão clara entre profissão e diversão. Para ele, o prazer de comandar um programa de auditório também vem acompanhado da responsabilidade proporcionada pelo espaço na televisão. Huck destacou que considera o entretenimento um ambiente capaz de estabelecer diálogo com o público sobre diferentes assuntos ligados ao cotidiano brasileiro.

“É difícil, porque a linha para mim entre o trabalho e o prazer é muito tênue. Eu gosto muito do que eu faço. Eu entendo a responsabilidade que eu carrego, eu entendo o quanto é importante você ter um programa de auditório, de entretenimento, que não é o jornalismo. Que é um lugar onde as pessoas enxergam a extensão da sala da casa delas, um lugar que você possa conversar, ouvir, que tenha opinião”, disse ao portal Leo Dias.

O apresentador também explicou que a diversidade de temas abordados pelo Domingão com Huck ajuda a manter seu interesse pelo trabalho. Segundo ele, a atração pode tratar de vacinação, do ciclo eleitoral e de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, oferecer números de entretenimento.citou a Dança dos Famosos e uma apresentação de Xuxa como exemplos dessa combinação presente na programação dominical da Globo.

“Essa semana é importante falar sobre vacinação contra sarampo, vai estar no Domingão. Hoje é importante falar sobre um ciclo eleitoral que começa essa semana, pela primeira vez com inteligência artificial. É importante falar sobre isso. Ao mesmo tempo, é legal ter a Dança dos Famosos, ao mesmo tempo, é legal ter a Xuxa cantando. Então, eu gosto dessa mistura, eu acho que a minha vida é um… Uma colcha de retalhos, assim, dos mais variados assuntos. Se você for na minha rede social, está escrito só ‘Curioso’, que eu acho que é o que eu sou”.

A declaração ocorreu quando o comunicador foi questionado sobre a possibilidade de deixar os estúdios para dedicar mais tempo à família. Casado com Angélica,não estabeleceu prazo para encerrar sua carreira na televisão. Ao contrário, o apresentador relacionou sua permanência no vídeo ao interesse por assuntos variados e à possibilidade de usar seu espaço no entretenimento para acompanhar acontecimentos relevantes do país nos próximos anos.

Ao responder diretamente sobre uma eventual aposentadoria,rejeitou a perspectiva de uma despedida próxima da televisão. “Acho que não. Eu espero poder participar ativamente do dia a dia desse país por muito tempo”, disse o comunicador da Globo.