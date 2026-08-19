Reprodução/SBT Celso Portiolli é citado na Globo

A notícia de que a TV Globo prepara uma oferta para Celso Portiolli, dada com exclusividade pelo Colunista do iG, Alessandro Lo-Bianco, causou verdadeiro pânico no SBT. A proposta chegaria a R$ 3 milhões mensais, valor que o SBT não saberia como cobrir.



Celso Portiolli teria a grande chance de comandar um dos principais programas de domingo, já que o "Domingão com Huck" estaria, a cada dia, pior.

Mas Celso Portiolli precisa pensar muito antes de decidir permanecer no SBT.

Por mais que a diretoria do SBT pense em fazer uma proposta, dificilmente conseguirá atingir R$ 2 milhões, porque a direção da emissora comprovou, até agora, que o que menos sabe, além de não entender de televisão aberta, é lidar com números.

Se fosse vivo, Silvio Santos teria uma determinada ideia que faria Celso permanecer no SBT.

Mas Daniela Beyruti não tem essa capacidade de convencer Celso.

Acreditem: a solução para manter Celso está na cara de Daniela Beyruti, e ela não sabe sequer por onde começar.





E toda a equipe que está com ela, passando pelos setores artístico e de programação, sabe menos ainda.

Eu me lembro de que, logo no começo, quando Daniela contratou o novo diretor artístico e de programação, eu disse que não iria adiantar. E foi comprovado o que eu disse.

A diferença é que eu não chuto. Eu sei do que estou escrevendo.

O pessoal do SBT chuta mais que o Neymar.