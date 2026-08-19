Reprodução Instagram Tiago Santiago quer voltar a "Os Mutantes" em nova versão da Record





O autor Tiago Santiago, responsável pela saga "Os Mutantes", falou pela primeira vez nesta quarta-feira (19) sobre o retorno da história em um novo formato. A Record fará uma nova versão da obra em formato de novela vertical, informação anunciada e confirmada pelo colunista Flávio Ricco. A proposta marca uma nova aposta da emissora em um modelo pensado para o consumo de conteúdo pelas telas dos celulares.

Diante da repercussão da notícia, Santiago publicou um vídeo nas redes sociais e contou que passou a receber diversas mensagens de fãs perguntando sobre a continuação da saga. O autor afirmou que considera o formato adequado para o momento atual, justamente pela presença dos celulares na rotina do público.

Divulgação/Reprodução Record TV Os Mutantes





Tiago Santiago quer participar da continuação

Embora a Record tenha confirmado a produção da versão vertical, ainda não foram divulgados detalhes sobre a história, elenco ou formato exato da nova adaptação. Tiago Santiago, no entanto, deixou claro que gostaria de estar envolvido no projeto.

O autor afirmou que faria a continuação de "Os Mutantes" caso seja contratado pela Seriella, produtora responsável atualmente pelas produções da Record. Segundo ele, há quase 20 anos os fãs pedem uma sequência da história e continuam demonstrando interesse pelo universo criado por ele.

“Faz quase 20 anos que toda uma geração de fãs me cobra esta continuação”, declarou. Santiago também contou que recebe mensagens frequentes pedindo seu retorno à televisão e citando trabalhos como "Caminhos do Coração" e "Os Mutantes".





Autor diz ter material para nova história

Tiago Santiago também revelou que já possui uma base para desenvolver uma eventual continuação da saga. Ele contou que escreve há anos um livro relacionado ao universo de "Os Mutantes" e que o material poderia servir como ponto de partida para novos caminhos da história.

O autor ainda destacou que os personagens permanecem presentes nas redes sociais, especialmente por meio de memes e cenas que continuam sendo compartilhadas pelos fãs. Para ele, essa presença digital reforça o potencial da franquia em uma produção vertical.

“Eu sei exatamente tudo que os fãs dos Mutantes querem e eu também acho que o modelo de novela vertical faz sentido não só pela presença constante dos Mutantes nas redes sociais, mas também porque seria um modo de produzir essa continuação dentro de um orçamento compatível com a realidade da TV hoje em dia”, afirmou.

Divulgação/Reprodução Record TV Os Mutantes





Retorno acontece quase 20 anos depois

A saga de "Os Mutantes" teve início em "Caminhos do Coração", exibida pela Record a partir de 2007. O sucesso da história levou à produção de "Os Mutantes – Caminhos do Coração", que ampliou o universo de personagens com poderes, criaturas e experiências científicas.

Agora, quase duas décadas depois, a franquia voltará a ser explorada pela Record em um formato diferente do original. Apesar da confirmação da nova versão vertical, informações como título definitivo, elenco, quantidade de capítulos e previsão de estreia ainda não foram divulgadas.

Tiago Santiago, por sua vez, encerrou sua manifestação fazendo um apelo para que os responsáveis pelo projeto considerem sua participação. “Então quem sabe algum executivo genial perceba essa oportunidade de ouro e vamos em frente”, afirmou.



