Divulgação/Reprodução Record TV Record resgata “Os Mutantes” em novo projeto e prepara surpresa para o público

A Record prepara uma novidade para sua dramaturgia e escolheu um antigo sucesso da emissora para marcar a estreia no formato de novelas verticais. Segundo informação do colunista Flávio Ricco, a emissora trabalha em “Mutantes – Nova Era”, projeto inspirado no universo de “Os Mutantes”, saga que se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia do canal entre os anos de 2007 e 2009.

A produção será voltada para o consumo em dispositivos móveis, com episódios curtos e narrativa pensada para as telas dos celulares. A exibição está prevista para o RecordPlus, plataforma de streaming da emissora. Ainda não há uma data oficial de lançamento, e detalhes sobre a trama permanecem em sigilo.

Uma das informações já divulgadas é que a nova história terá a participação de pelo menos um nome ligado à versão original de “Os Mutantes”. A presença de um integrante do elenco da época deve servir como elo entre a produção que marcou a Record e a nova geração de personagens.

Relembre o sucesso de “Os Mutantes”

A história de “Os Mutantes” começou em “Caminhos do Coração”, novela criada por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini, que estreou em 2007. A trama apostava em uma mistura pouco comum para a televisão brasileira, reunindo romance, aventura, suspense, ficção científica e elementos sobrenaturais.

A protagonista era Maria, interpretada por Bianca Rinaldi, uma acrobata de circo que se vê envolvida em uma investigação após ser acusada pela morte do milionário Dr. Sócrates Mayer, vivido por Walmor Chagas. Ao tentar provar sua inocência, ela descobre segredos sobre sua origem e acaba entrando em contato com um universo de experiências genéticas e seres humanos dotados de habilidades especiais.

O sucesso fez a Record transformar a história em uma trilogia. “Os Mutantes – Caminhos do Coração” estreou em junho de 2008, ampliando o universo apresentado na primeira novela e introduzindo novos personagens e criaturas, entre elas vampiros, lobisomens e outros seres modificados geneticamente. A trama permaneceu no ar até março de 2009.

A repercussão também apareceu nos números de audiência. O primeiro capítulo de “Os Mutantes” registrou 24 pontos de média e pico de 27 na Grande São Paulo, tornando-se, segundo os dados da época, a maior audiência de estreia de uma novela da Record. A produção terminou sua exibição com 16 pontos de média no último capítulo.

Divulgação/Reprodução Record TV Os Mutantes





Elenco marcou a trama

Bianca Rinaldi e Leonardo Vieira foram os protagonistas da segunda fase, vivendo Maria e Marcelo. O personagem de Vieira era um policial federal que se tornou aliado da heroína na investigação dos acontecimentos envolvendo os mutantes.

O elenco também reuniu nomes como Julianne Trevisol, que interpretou Gór; Maytê Piragibe, como Nati; Marcos Pitombo, como Valente; Ittala Nandi, como a cientista Júlia Zaccarias; Juan Alba, Tuca Andrada e Babi Xavier. A produção ainda contou com Gabriel Braga Nunes, que viveu o vilão Taveira.

A franquia continuou com “Mutantes – Promessas de Amor”, que levou a história para uma nova fase e apresentou outros protagonistas. Renata Dominguez e Luciano Szafir assumiram os papéis centrais, enquanto parte dos personagens conhecidos das produções anteriores permaneceu no universo da trama.



