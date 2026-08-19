Reprodução/Internet MC Livinho foi citado em ação protocolada em 12 de agosto

MC Livinho tornou-se alvo de uma ação judicial após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro em São Paulo. Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva protocolaram o processo em 12 de agosto e cobram R$ 5,7 mil por danos materiais e morais. O episódio ocorreu em 9 de junho, quando a moto ligada ao cantor teria atingido o automóvel dos autores estacionado próximo a uma academia.

Segundo os autores, Gustavo conduzia um carro pertencente a Ronet em direção a uma academia da capital paulista. O veículo estava estacionado quando a motocicleta deteria deslizado sozinha depois de ser deixada desengatada e atingido o automóvel. A colisão teria provocado danos na lataria. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e confirmadas pelo jornal O Globo por meio dos documentos apresentados no processo judicial.

MC Livinho tem responsabilidade contestada pela defesa

Ainda conforme a ação, os envolvidos trocaram contatos depois do episódio e tiveram acesso às imagens registradas pelas câmeras de segurança. As conversas, contudo, não resultaram em um entendimento sobre a responsabilidade pelo pagamento do conserto. Diante da ausência de acordo, Ronet e Gustavo recorreram à Justiça para solicitar ressarcimento pelos prejuízos que afirmam ter sofrido, além de uma compensação por danos morais relacionados ao caso.

Além de MC Livinho, os autores acionaram a Academia Panobianco Tremembé e a Diamond Publisher. A empresa aparece nos documentos como proprietária da motocicleta envolvida no acidente. O processo deverá determinar as circunstâncias do episódio e eventual responsabilidade dos citados. A existência da ação não representa condenação do cantor, que retornou recentemente ao quadro Dança dos Famosos, exibido pela Globo dentro do Domingão com Huck.

Em manifestação enviada ao jornal O Globo, a defesa do artista contestou a responsabilidade atribuída a ele. Segundo o advogado, a motoneta utilizada pelo cantor estava regularmente estacionada na academia no momento do episódio. O representante também afirmou que, até agora, não existem elementos capazes de demonstrar responsabilidade depelos danos relatados pelos autores da ação protocolada em agosto na Justiça.

A defesa pediu cautela na abordagem do episódio até que as circunstâncias sejam esclarecidas durante a tramitação. O advogado também informou que poderá tomar medidas jurídicas caso sejam divulgadas informações falsas ou feitas imputações que considere indevidas contra o artista. Por outro lado, Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva sustentam no processo que houve prejuízo após a motocicleta atingir o veículo que estava estacionado naquele momento.