MC Livinho tornou-se alvo de uma ação judicial após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro em São Paulo. Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva protocolaram o processo em 12 de agosto e cobram R$ 5,7 mil por danos materiais e morais. O episódio ocorreu em 9 de junho, quando a moto ligada ao cantor teria atingido o automóvel dos autores estacionado próximo a uma academia.Segundo os autores, Gustavo conduzia um carro pertencente a Ronet em direção a uma academia da capital paulista. O veículo estava estacionado quando a motocicleta de MC Livinho teria deslizado sozinha depois de ser deixada desengatada e atingido o automóvel. A colisão teria provocado danos na lataria. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e confirmadas pelo jornal O Globo por meio dos documentos apresentados no processo judicial.Ainda conforme a ação, os envolvidos trocaram contatos depois do episódio e tiveram acesso às imagens registradas pelas câmeras de segurança. As conversas, contudo, não resultaram em um entendimento sobre a responsabilidade pelo pagamento do conserto. Diante da ausência de acordo, Ronet e Gustavo recorreram à Justiça para solicitar ressarcimento pelos prejuízos que afirmam ter sofrido, além de uma compensação por danos morais relacionados ao caso.
MC Livinho tem responsabilidade contestada pela defesa
Além de MC Livinho, os autores acionaram a Academia Panobianco Tremembé e a Diamond Publisher. A empresa aparece nos documentos como proprietária da motocicleta envolvida no acidente. O processo deverá determinar as circunstâncias do episódio e eventual responsabilidade dos citados. A existência da ação não representa condenação do cantor, que retornou recentemente ao quadro Dança dos Famosos, exibido pela Globo dentro do Domingão com Huck.Em manifestação enviada ao jornal O Globo, a defesa do artista contestou a responsabilidade atribuída a ele. Segundo o advogado, a motoneta utilizada pelo cantor estava regularmente estacionada na academia no momento do episódio. O representante também afirmou que, até agora, não existem elementos capazes de demonstrar responsabilidade de MC Livinho pelos danos relatados pelos autores da ação protocolada em agosto na Justiça.A defesa pediu cautela na abordagem do episódio até que as circunstâncias sejam esclarecidas durante a tramitação. O advogado também informou que poderá tomar medidas jurídicas caso sejam divulgadas informações falsas ou feitas imputações que considere indevidas contra o artista. Por outro lado, Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva sustentam no processo que houve prejuízo após a motocicleta atingir o veículo que estava estacionado naquele momento.