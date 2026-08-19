João Silva e Patrícia Abravanel resgatam legado de Faustão e Silvio Santos
Reprodução SBT/Instagram
João Silva e Patrícia Abravanel resgatam legado de Faustão e Silvio Santos

João Silva e Patricia Abravanel surpreenderam os seguidores nesta última terça-feira (18) ao recriarem uma foto histórica de seus pais, Fausto Silva e Silvio Santos. O registro chamou atenção não apenas pela semelhança com a imagem original, mas também pelo significado da homenagem, já que os dois seguiram os passos dos pais e construíram suas próprias trajetórias na televisão.

Na legenda da publicação, João refletiu sobre a passagem do tempo e o legado deixado pelos dois apresentadores . “Quem poderia imaginar?”, escreveu ele, que comando um programa nas noites de sábado do SBT. 

Foto: Reprodução Instagram/SBT
Foto: Reprodução Instagram/Arquivo Pessoal


Silvio Santos morreu aos 93 anos

Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, em São Paulo. O apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein e, segundo informações divulgadas à época, a causa da morte foi broncopneumonia após infecção por Influenza A.

Silvio Santos
Reprodução/Internet
Silvio Santos

Com uma carreira marcada por programas de auditório, comunicação popular e pela criação do SBT, Silvio deixou um dos maiores legados da história da televisão brasileira. Após sua morte, Patricia Abravanel passou a representar ainda mais diretamente a família na programação da emissora ao assumir o programa que era apresentado pelo pai. 

Fausto Silva se afastou da televisão

Fausto Silva também viveu uma mudança importante em sua carreira nos últimos anos. Depois de deixar a TV Globo em 2021, após mais de três décadas na emissora, o apresentador retornou à televisão pela Band, onde comandou o "Faustão na Band".

Fausto Silva
Reprodução/Band
Fausto Silva

O programa estreou em 2022, mas chegou ao fim no mesmo ano. Desde então, Fausto Silva está afastado da televisão e passou a manter uma rotina mais reservada. A saída da TV ocorreu após uma longa trajetória marcada pelo "Domingão do Faustão", programa que se tornou um dos grandes sucessos dos domingos na televisão brasileira. 


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