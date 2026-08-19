Reprodução SBT/Instagram João Silva e Patrícia Abravanel resgatam legado de Faustão e Silvio Santos

João Silva e Patricia Abravanel surpreenderam os seguidores nesta última terça-feira (18) ao recriarem uma foto histórica de seus pais, Fausto Silva e Silvio Santos. O registro chamou atenção não apenas pela semelhança com a imagem original, mas também pelo significado da homenagem, já que os dois seguiram os passos dos pais e construíram suas próprias trajetórias na televisão.

Na legenda da publicação, João refletiu sobre a passagem do tempo e o legado deixado pelos dois apresentadores . “Quem poderia imaginar?”, escreveu ele, que comando um programa nas noites de sábado do SBT.





Silvio Santos morreu aos 93 anos

Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, em São Paulo. O apresentador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein e, segundo informações divulgadas à época, a causa da morte foi broncopneumonia após infecção por Influenza A.

Reprodução/Internet Silvio Santos

Com uma carreira marcada por programas de auditório, comunicação popular e pela criação do SBT, Silvio deixou um dos maiores legados da história da televisão brasileira. Após sua morte, Patricia Abravanel passou a representar ainda mais diretamente a família na programação da emissora ao assumir o programa que era apresentado pelo pai.

Fausto Silva se afastou da televisão

Fausto Silva também viveu uma mudança importante em sua carreira nos últimos anos. Depois de deixar a TV Globo em 2021, após mais de três décadas na emissora, o apresentador retornou à televisão pela Band, onde comandou o "Faustão na Band".

Reprodução/Band Fausto Silva

O programa estreou em 2022, mas chegou ao fim no mesmo ano. Desde então, Fausto Silva está afastado da televisão e passou a manter uma rotina mais reservada. A saída da TV ocorreu após uma longa trajetória marcada pelo "Domingão do Faustão", programa que se tornou um dos grandes sucessos dos domingos na televisão brasileira.



