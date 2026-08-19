Divulgação Netflix Paolla Oliveira ganha novo protagonismo em série da Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (19) uma nova produção brasileira que aposta no melodrama para contar uma história marcada por relações humanas, dilemas e recomeços. Intitulada Mãe Imperfeita, a série será protagonizada por Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento e terá direção de Rogério Gomes, conhecido como Papinha, ex-namorado de Paolla. Gravada no Rio de Janeiro, a produção ainda não tem previsão de estreia.

A plataforma não revelou detalhes sobre a trama, mas adiantou que a história terá como foco personagens envolvidos em conflitos humanos e situações que exigem escolhas difíceis. A proposta também deve explorar os desafios enfrentados por quem precisa reconstruir a própria vida diante de diferentes circunstâncias.





Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento, "Mãe Imperfeita" conta com um elenco formado por Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles.

A produção é da A Fábrica e parte de uma ideia original de Eduardo Vaisman e Alice Gomes. A criação é assinada pela dupla em parceria com Felipe Sant’Angelo, Leonardo Moreira e Mariana Mesquita.

Paolla Oliveira e Papinha voltam a trabalhar juntos

A parceria profissional entre Paolla Oliveira e Rogério Gomes não é inédita. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez em "Além do Tempo", novela exibida pela TV Globo em 2015. Naquele mesmo período, eles também iniciaram um relacionamento.





Dois anos depois, a dupla voltou a trabalhar em "A Força do Querer", trama de Gloria Perez exibida em 2017. Agora, eles se reencontram em um projeto para o streaming, desta vez com Papinha responsável pela direção de "Mãe Imperfeita".

Para Paolla, a nova produção representa seu terceiro trabalho na Netflix. A atriz já participou de "Mar Branco" e "A Estranha na Cama", que ainda não tiveram suas datas de lançamento divulgadas. Fabiula Nascimento, por sua vez, fará sua estreia na plataforma.



