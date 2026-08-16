Reprodução/TV Globo Marcos Mion no Caldeirão

O apresentador Marcos Mion passou por uma situação engraçada ao receber uma resposta do elenco da novela "Por Você", durante o Caldeirão do último sábado (15). No quadro "Tem ou Não Tem", os atores sugeriram o órgão genital masculino como uma das preferências dos entrevistados.

A indagação realizada a 100 mulheres brasileiras era a seguinte: "O que você prefere grande, mas não grande demais?". Estavam no palco Thiago Lacerda, Fernanda de Freitas, Paulinho Vilhena e Noemia Oliveira, que disputavam com a turma de Coração Acelerado.

"Já peço desculpas de antemão, mas lembrem que é o que as mulheres brasileiras falaram." Coloquem-se nesse lugar", disse Mion.

Noemia logo começou a brincar com a situação e lançou alguns trocadilhos. Eu queria saber assim: rola ou não rola... Falar o que a gente quer falar? Falo ou não falo? Falo…", falou a artista.

"Não sei o que vocês estão pensando, mas tem que falar. O máximo que pode acontecer, se vocês forem onde, talvez, eu esteja imaginando que vocês vão, é a gente fazer um 'pi'. Mas fala o que quiserem", disse Mion.

Logo, os atores falaram diversos nomes referentes à genitália masculina. Mion caiu na risada, já Mauro Filho classificou o momento como "histórico". Porém, a resposta não estava na lista e o time não ganhou pontos.

A disputa marcou a passagem de bastão entre as novelas das 19h. Por Você estreará nesta segunda-feira (17) com o objetivo de reverter a baixa audiência de Coração Acelerado que sairá do ar sem deixar qualquer saudade.

Sobre Marcos Mion

Marcos Mion é um ator e apresentador brasileiro. Tornou-se ativista da causa autista após ter um filho no espectro. Iniciou sua carreira como ator na TV Globo, em 1999, na série Sandy & Junior.

Após o término de seu contrato, foi para a MTV, onde apresentou programas como Supernova e Piores Clipes do Mundo. Em 2002, migrou para a Band e apresentou o Descontrole. Também esteve à frente de atrações como Descarga MTV, Quinta Categoria e Cazé Peçanha.

Em 2009, assinou contrato com a Record e passou a apresentar o Legendários. Em 2012, também comandou o Ídolos. Na emissora da Barra Funda, apresentou A Fazenda por três temporadas consecutivas: 10, 11 e 12.

Em 2021, substituiu Luciano Huck no Caldeirão e passou a comandar a atração.



