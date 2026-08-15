Reprodução/Internet Danilo Vieira se manifesta após ex-companheira procurar polícia por filho de 3 anos

Danilo Vieira, repórter da Globo, apresentou sua versão sobre a disputa familiar com a jornalista Mariana Cardoso após ela procurar uma delegacia nesta sexta-feira (14). Segundo o portal LeoDias, Mariana não encontrou Ben, filho de 3 anos do ex-casal, na escola onde ele estuda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino estava sob os cuidados do pai desde quinta (13), mas há divergência sobre seu retorno.

Danilo Vieira e ex-companheira divergem sobre acordo verbal

Antes de procurar orientação policial, Mariana também esteve no prédio ondemora para obter informações sobre a criança. Conforme a apuração, ela havia avisado que buscaria Ben mais cedo na escola para passar o dia com familiares. Ao chegar à instituição, descobriu que o filho não comparecera às aulas. A jornalista solicitou uma declaração que registrasse a ausência e tentou localizar o menino antes de ir à delegacia.

Ainda não existe uma regulamentação judicial definitiva sobre os períodos de convivência de Ben com cada genitor. Segundo as informações do portal, havia um acordo verbal entre Danilo e Mariana. A jornalista entendia que o filho retornaria aos cuidados dela nesta sexta, antes de passar sábado e domingo com o pai. Já o repórter afirmou que a sexta-feira e todo o fim de semana correspondiam ao período dele com a criança.

A divergência ocorre em meio a outras questões judiciais relacionadas ao filho. Mariana recorreu à Justiça para estabelecer o pagamento de pensão alimentícia, e os dois também discordam sobre despesas e decisões referentes à rotina da criança. Em conversa com o portal,detalhou sua versão sobre os gastos, a pensão fixada judicialmente e o modelo de convivência praticado nos últimos meses.

“Me separei da senhora Mariana Cardoso em abril do ano passado. Desde então, até julho deste ano, arquei integralmente com as despesas relativas à moradia dela, além dos gastos escolares e médicos do nosso filho. Em julho deste ano, a Justiça fixou, em caráter liminar, pensão alimentícia correspondente a 20% dos meus rendimentos, valor que vem sendo descontado diretamente em folha de pagamento e que também se destina ao custeio de despesas como a escola do nosso filho”, pontuou.

Sobre a divisão do tempo com Ben, Danilo Vieira confirmou que não há decisão judicial formal e sustentou que os pais estabeleceram uma dinâmica própria. “Quanto à guarda e ao regime de convivência, ainda não há definição judicial formalizada. Entretanto, há aproximadamente três meses, eu e a senhora Mariana temos adotado, de comum acordo, uma divisão equilibrada do tempo de convivência”, declarou.

O repórter prosseguiu: “de modo que cada um de nós permaneça com o nosso filho durante aproximadamente a mesma quantidade de dias na semana. Conforme já apurado, existe, portanto, um acordo verbal e, de acordo com essa dinâmica, esta sexta-feira e o respectivo fim de semana correspondem ao meu período de convivência com meu filho”.

Danilo também afirmou ter sido surpreendido pela decisão da ex-companheira de procurar a polícia. “Por esse motivo, me causou surpresa a iniciativa da senhora Mariana de acionar a polícia em relação a uma situação que, até então, vinha sendo conduzida dentro dessa divisão de convivência que temos praticado há meses”, declarou.

“Atualmente, existem três ações judiciais em andamento: Ação de Alimentos, Ação de Guarda com regras de convivência e Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Tenho acompanhado, juntamente com meu advogado, o andamento de todas as ações e espero que, em breve, as questões que ainda geram divergências entre mim e a senhora Mariana sejam devidamente esclarecidas e pacificadas, sempre tendo como prioridade o bem-estar e os interesses do nosso filho”, finalizou Vieira.