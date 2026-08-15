Danilo Vieira, repórter da Globo, apresentou sua versão sobre a disputa familiar com a jornalista Mariana Cardoso após ela procurar uma delegacia nesta sexta-feira (14). Segundo o portal LeoDias, Mariana não encontrou Ben, filho de 3 anos do ex-casal, na escola onde ele estuda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino estava sob os cuidados do pai desde quinta (13), mas há divergência sobre seu retorno.Antes de procurar orientação policial, Mariana também esteve no prédio onde Danilo Vieira mora para obter informações sobre a criança. Conforme a apuração, ela havia avisado que buscaria Ben mais cedo na escola para passar o dia com familiares. Ao chegar à instituição, descobriu que o filho não comparecera às aulas. A jornalista solicitou uma declaração que registrasse a ausência e tentou localizar o menino antes de ir à delegacia.
Danilo Vieira e ex-companheira divergem sobre acordo verbal
Ainda não existe uma regulamentação judicial definitiva sobre os períodos de convivência de Ben com cada genitor. Segundo as informações do portal, havia um acordo verbal entre Danilo e Mariana. A jornalista entendia que o filho retornaria aos cuidados dela nesta sexta, antes de passar sábado e domingo com o pai. Já o repórter afirmou que a sexta-feira e todo o fim de semana correspondiam ao período dele com a criança.A divergência ocorre em meio a outras questões judiciais relacionadas ao filho. Mariana recorreu à Justiça para estabelecer o pagamento de pensão alimentícia, e os dois também discordam sobre despesas e decisões referentes à rotina da criança. Em conversa com o portal, Danilo Vieira detalhou sua versão sobre os gastos, a pensão fixada judicialmente e o modelo de convivência praticado nos últimos meses.“Me separei da senhora Mariana Cardoso em abril do ano passado. Desde então, até julho deste ano, arquei integralmente com as despesas relativas à moradia dela, além dos gastos escolares e médicos do nosso filho. Em julho deste ano, a Justiça fixou, em caráter liminar, pensão alimentícia correspondente a 20% dos meus rendimentos, valor que vem sendo descontado diretamente em folha de pagamento e que também se destina ao custeio de despesas como a escola do nosso filho”, pontuou.
Sobre a divisão do tempo com Ben, Danilo Vieira confirmou que não há decisão judicial formal e sustentou que os pais estabeleceram uma dinâmica própria. “Quanto à guarda e ao regime de convivência, ainda não há definição judicial formalizada. Entretanto, há aproximadamente três meses, eu e a senhora Mariana temos adotado, de comum acordo, uma divisão equilibrada do tempo de convivência”, declarou.O repórter prosseguiu: “de modo que cada um de nós permaneça com o nosso filho durante aproximadamente a mesma quantidade de dias na semana. Conforme já apurado, existe, portanto, um acordo verbal e, de acordo com essa dinâmica, esta sexta-feira e o respectivo fim de semana correspondem ao meu período de convivência com meu filho”.Danilo também afirmou ter sido surpreendido pela decisão da ex-companheira de procurar a polícia. “Por esse motivo, me causou surpresa a iniciativa da senhora Mariana de acionar a polícia em relação a uma situação que, até então, vinha sendo conduzida dentro dessa divisão de convivência que temos praticado há meses”, declarou. “Atualmente, existem três ações judiciais em andamento: Ação de Alimentos, Ação de Guarda com regras de convivência e Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Tenho acompanhado, juntamente com meu advogado, o andamento de todas as ações e espero que, em breve, as questões que ainda geram divergências entre mim e a senhora Mariana sejam devidamente esclarecidas e pacificadas, sempre tendo como prioridade o bem-estar e os interesses do nosso filho”, finalizou Vieira.