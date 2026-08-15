Instagram/@massafera Grazi Massafera critica pressão por emagrecimento entre mulheres

Aos 44 anos, Grazi Massafera decidiu falar sobre a relação entre aparência, saúde e envelhecimento. Em uma publicação feita neste sábado (15), a atriz compartilhou uma foto na academia e aproveitou o momento para questionar a pressão estética que, segundo ela, tem atingido cada vez mais as mulheres.

Na legenda, Grazi contou que seu objetivo atualmente está relacionado ao fortalecimento do corpo e à manutenção da saúde.

“Bora lá fortalecer e ganhar musculatura. Amo ser forte e saudável. Já passei dos 40, então preciso trabalhar pra isso sem milagres ou modinhas que roubam nosso bem mais precioso. Aqui tem rotina, tem genética, tem consciência a longo prazo".

A atriz também chamou atenção para o que classificou como uma “estética coletiva de emagrecimento feminino”.

Para ela, a busca por determinados padrões de beleza pode levar mulheres a recorrerem a alternativas que prometem resultados rápidos, mas que podem trazer consequências com o passar do tempo.

“No mercado existem muitas promessas que a longo prazo roubam a saúde e eu sigo acreditando na constância de cada dia com a mentalidade de atleta construída desde a infância. E sigo assim em tudo. Não existe milagre sem disciplina e constância”, prosseguiu.

Mãe de Sofia, de 14 anos, Grazi afirmou ainda que prefere manter uma rotina construída ao longo dos anos, sem apostar em soluções consideradas milagrosas. A atriz também respondeu a possíveis críticas sobre sua aparência e atribuiu os resultados à dedicação.

“Aos que tentam invalidar minha disciplina/a resposta vem com o tempo, seja na arte ou seja na saúde, por consequência na estética", completou.

Grazi Massafera está em novo filme

Além dos trabalhos na televisão, Grazi Massafera também integra o elenco de "Corrida dos Bichos", novo filme original do Prime Video. A produção já está disponível no catálogo da plataforma e é uma das apostas brasileiras do streaming para 2026.

Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o longa combina ação, ficção científica e crítica social ao transformar o tradicional jogo do bicho em uma competição mortal. Na história, pessoas em situação de vulnerabilidade são controladas por milionários e colocadas em uma disputa violenta em busca de um prêmio milionário, enquanto precisam lidar com o risco imposto aos próprios entes queridos.

Elenco reúne grandes nomes

Grazi divide o elenco do filme com nomes conhecidos da televisão, da música e do cinema brasileiro. A produção também conta com Anitta, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.

O protagonista é Mano, interpretado por Matheus Abreu. Na trama, o personagem lidera um grupo rebelde que enfrenta o sistema responsável por sustentar a competição e busca romper com a estrutura que transforma pessoas vulneráveis em peças de um jogo controlado por milionários.