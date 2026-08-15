Reprodução/Instagram/@paulavaldez Paula Valdez é assaltada na porta da Band

A jornalista Paula Valdez, apresentadora da BandNews, foi assaltada nesta última sexta-feira (14), em frente à porta do Grupo Bandeirantes, localizada no Morumbi, bairro da Zona Sul de São Paulo. O crime foi mostrado no Brasil Urgente, e Joel Datena discursou indignado com a situação.

"É bandido para tudo quanto é lado. A nossa amiga Paula Valdez estava saindo do trabalho, trabalhou o dia inteiro em tudo que é lugar, como todo mundo trabalha, honestamente. Então, ela saindo do serviço, se preparando para ir para casa e iniciar o fim de semana, aparece um vagabundo", pontuou o jornalista.

Reprodução/Band Jornalista da Band é assaltada

Paula foi assaltada por um homem disfarçado de entregador por aplicativo. Ele estava de moto e roubou o celular da mão da jornalista enquanto ela estava passando na faixa de pedestre. Tudo foi filmado por câmeras de segurança.

O assaltante saiu logo do local e as equipes de seguranças não conseguiram pegá-lo. De acordo com a Band, a polícia realizou rondas a fim de prender o suspeito. De acordo com Joel, o celular foi rastreado e se encontra na comunidade Paraisópolis, vizinha ao bairro do Morumbi, sede da Bandeirantes.

"A polícia diz que entra em qualquer lugar. Agora, é uma oportunidade não de recuperar o aparelho, porque ela vai comprar outro se não achar, ela trabalha, é uma pessoa de sucesso, que tem recursos. Essa é a oportunidade para prender o vagabundo", pontuou.

Quem é Paula Valdez?

É uma jornalista e apresentadora do Brasil. É formada em jornalismo pela Universidade Luterana do Brasil. Paula começou sua carreira em jornais impressos em Porto Alegre e agências de notícias de São Paulo.

Trabalhou desde os anos 2000 na RBS TV, começou na emissora como produtora de reportagens para a TV Globo. Além de ter sido editora da equipe do Bom Dia Rio Grande. Em 2012, migrou para a Band e atua como repórter, além de fazer parte do rodízio do Jornal da Band, além de ser apresentadora do Café com Jornal.

Apresentou o Jornal da BandNews Primeira Edição de segunda a sexta, com transmissão simultânea pela Band, em locais onde não existe programação local. Comanda atualmente o Tarde BandNews, das 16h às 18h.



