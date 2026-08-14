Divulgação Aos 48 anos, Vivi Fernandez revela como recuperou disposição após menopausa

Aos 48 anos, Vivi Fernandez, ex-participante de “A Fazenda”, vive uma fase de mais disposição e autoestima. Em novas fotos, a atriz exibe a boa forma e revela que o resultado veio após enfrentar sintomas intensos da perimenopausa, alterações hormonais, anemia, ganho de peso e problemas causados por miomas uterinos.

Segundo Vivi, calorões, insônia e falta de energia passaram a interferir na rotina. “Eu sentia que precisava me esforçar muito mais para ir à academia, trabalhar e fazer as tarefas de casa. Eu fazia tudo e nunca parei, mas precisava colocar muito mais esforço em cada atividade”, relembra.

Além dos sintomas hormonais, a atriz descobriu que os miomas apresentavam aderências em órgãos próximos, como bexiga e intestino. Após avaliação médica, passou por uma histerectomia. “Eu estava sofrendo demais, com problemas hormonais e anemia. Como já não queria mais ter filhos, entendi que a histerectomia era a melhor decisão para mim naquele momento”, afirma.

Divulgação Vivi Fernandez

“Voltei a ser quem eu era”

Depois da cirurgia, Vivi entrou na menopausa e procurou um ginecologista especializado. Com acompanhamento médico, iniciou reposição hormonal bioidêntica e suplementação. Segundo ela, o tratamento transformou sua qualidade de vida.

“Foi quando voltei a ser quem eu era. Recuperei a disposição para viver, os calorões acabaram e meu sono entrou em ordem. Fazer meu boxe se tornou ainda melhor”, comemora.

Atualmente, a atriz mantém acompanhamento médico periódico e uma rotina ativa, com boxe, musculação, corrida e outras atividades. Na praia, também aproveita para surfar, nadar, andar de bicicleta e caminhar.

“Hoje, estou na minha melhor forma. A autoestima está lá no alto e me sinto muito mais segura. Primeiro vem a saúde e o bem-estar. A boa forma é uma consequência de toda essa combinação de cuidados”, afirma.

Queda na autoestima

Antes de buscar ajuda profissional, Vivi admite que passou por uma fase de insegurança com a aparência e chegou a usar roupas e filtros para esconder o que a incomodava.

“Eu me enganava com roupas para parecer mais magra e usava filtros. Tive uma queda na autoestima, sim. Continuei vivendo, mas vivia com angústias e neuras. Até que decidi procurar um médico e pedir ajuda. Aquilo foi a minha salvação”, conta.

A atriz também fala sobre o etarismo e as comparações com a mulher que começou na televisão há três décadas. “Comigo, a situação é ainda pior porque sou comparada comigo mesma, com a mulher que começou na televisão há 30 anos. Mas eu não ligo. O meu trato é comigo e com o espelho”, declara.

Hoje, Vivi diz estar mais segura e sem medo de mostrar o próprio corpo. “Não se trata de tentar voltar a ser a mulher que eu era há 30 anos. Trata-se de reconhecer quem eu sou hoje e viver plenamente essa versão de mim mesma”, conclui.



