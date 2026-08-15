Reprodução/TeleTV Morre a atriz Chelo Rodriguez

Faleceu a atriz venezuelana Chelo Rodriguez, que viveu a personagem Veronica na versão original de A Usurpadora, que foi ao ar na Venezuela em 1971. O folhetim inspirou o remake mexicano de 1998, de grande sucesso no Brasil devido às exibições no SBT.

No entanto, a causa da morte foi divulgada. Chelo Rodriguez não fazia mais nenhum trabalho na TV há 10 anos, devido a problemas de saúde. A artista faleceu aos 84 anos e a notícia foi confirmada à imprensa na quinta-feira (13).

A famosa foi diagnosticada com ELA (esclerose lateral amiotrófica). De acordo com o site Meridiano, da Venezuela, seus anos foram marcados pelo avanço da doença. Em março, ela chegou a afirmar que estava em um tratamento contra o câncer.





Trajetória

Nascida na Galícia, na Espanha, a atriz era radicada em Caracas, Venezuela, onde viveu desde a adolescência. Iniciou sua carreira como modelo e depois migrou para a TV, consolidando grande sucesso no país.

Ela viveu Verônica, uma secretária na fábrica da família Bracho, e em que tinha um envolvimento amoroso com o galã do folhetim. Nos anos 1990, o papel foi vivido por Adriana Fonseca.

Reprodução/Globovision Atriz Chelo Rodriguez





Além de A Usurpadora, Chelo Rodriguez fez a novela Rafaela (1977). Também integrou outras novelas, como María del Mar (1978), La Revancha (1989) e Engañada (2003).

Rodríguez teve um relacionamento com o ator Orlando Urdaneta. Os dois ficaram noivos em 1975 e tiveram um filho, menino nascido em 1979. Na filmografia atuou em filmes como Bárbara (1974), Companheiro Augusto (1976), Sou um Deliquente (1976), Febre (1976) e Alejandra (1979).

A Usurpadora

No entanto, Chelo Rodriguez esteve no elenco da versão original de A Usurpadora, a venezuelana. A que rodou o mundo todo foi a adaptação produzida por Salvador Mejía e direção de Beatriz Sheridan pela Televisa.

Nesta versão, que foi estrelada por Gabriela Spanic e Fernando Colunga, contou com atuações de Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro, Silvia Caros e Dominilka Paleta. No Brasil, a trama bateu recordes de audiência no SBT, rendendo uma média geral de 19 pontos em 1999, transformando-se em sucesso nacional.