Instagram/@rarbbie Ex de Latino relata agressões

Raffa Rarbbie tornou públicas nesta sexta-feira (14) acusações contra o cantor Latino, com quem manteve um relacionamento por quase sete anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora relatou episódios que, segundo ela, envolveram agressões, ameaças e danos ao patrimônio.

Ela também afirmou que a mãe teria sido alvo de comportamentos agressivos e disse ter formalizado o pedido de separação.

“Eu simplesmente estou passando os momentos mais horríveis da minha vida. Depois de dias e muitos dias, eu estou tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém, e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa. E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu estou falando de ingratidão, eu estou falando de agressão contra mim, contra minha mãe”, afirmou no início do vídeo.

Durante o depoimento, Raffa apresentou gravações nas quais Latino aparece discutindo com ela e com a mãe. Em um dos registros, o cantor é ouvido falando em tom elevado durante a discussão.

“Aí implica, cria problema na cabeça dos outros e depois sai como a pobre coitada. É assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta. É isso que vocês fazem. Até o cara atirar, ficar louco e dar um monte de tiro e morrer, e sair sacudindo essa porra toda. Por isso que os caras ficam loucos”, diz o trecho apresentado pela influenciadora.

Raffa também relatou uma situação envolvendo seu celular. De acordo com ela, o aparelho teria sido destruído durante uma discussão, em uma tentativa de impedir que imagens do episódio fossem preservadas.

“O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Já ouviram falar em queima de arquivo?... O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos, em outras relações. Porque hoje muita coisa passa a fazer sentido. Mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu”, declarou.

Segundo a influenciadora, o conflito teria começado após um desentendimento envolvendo um funcionário de uma empresa administrada por ela, pela mãe e pelo cantor. Raffa afirmou que decidiu intervir depois de perceber que Latino estaria falando em tom elevado com sua mãe.

“Eu saí correndo de dentro do meu quarto, e como eu não tinha como provar o que estava acontecendo ali, peguei o meu celular e entrei gravando”, contou.

“Quando eu entrei, a pessoa simplesmente gritando, xingando, falando um monte de coisa horrorosa. A pessoa olhou para mim e falou assim: 'Está gravando? Pode gravar, pode gravar'. E aí eu continuei com o telefone”, acrescentou.

Ainda conforme o relato, o cantor teria tentado pegar o aparelho depois de perceber que estava sendo filmado.

“Só que na hora que a pessoa se deu conta, gritando, falando palavrão, uma agressividade absurda, eu acho que se tocou no que estava fazendo. Qual foi a ideia? 'Eu vou destruir essa imagem, porque eu sei que essa imagem vai mostrar para as pessoas aquilo que eu nunca mostrei. Vai mostrar aquilo que eu finjo ser e não sou'”, afirmou.

Raffa disse que tentou manter o telefone em mãos, mas que o aparelho acabou sendo destruído durante a confusão.

Instagram/@rarbbie Ex de Latino acusa cantor de agressão

“A pessoa simplesmente voou em cima de mim, a minha mãe entrou no meio, uma cena horrorosa, e a pessoa tentou pegar o telefone de todas as formas até que conseguiu, porque uma pessoa de 2 metros de altura e a outra de 1,70 e pouco não vai conseguir segurar. Até porque eu estava morrendo de medo, eu trabalho com a minha cara. Se aquela agressividade viesse para a minha cara, o que iria ser da minha cara? A pessoa pegou o celular, xingou, e jogou no chão até estraçalhar. Foi uma das noites mais horríveis da minha vida”, relatou.

Raffa afirmou ainda que episódios semelhantes teriam ocorrido em outros momentos da relação. Segundo ela, a demora para falar publicamente sobre o assunto ocorreu porque acreditava que a situação poderia melhorar.

“Eu tenho um defeito muito grande de acreditar que as pessoas vão melhorar, de acreditar na palavra das pessoas”, disse.

Ao explicar a dinâmica que afirma ter vivido, a influenciadora mencionou o que classificou como um relacionamento com uma pessoa narcisista.

“Para quem já foi vítima de pessoas assim, de narcisistas, sabe o quanto eles conseguem enganar emocionalmente as pessoas. Eles sempre vão exatamente onde você tem um ponto de fraqueza, eles descobrem sempre onde é”, afirmou.

Instagram/@rarbbie Raffa Rarbbie tornou públicas nesta sexta-feira (14) acusações contra o cantor Latino

A influenciadora disse ainda que teria ouvido falas que considerou graves ao longo dos quase sete anos de relacionamento e que, em algumas ocasiões, o cantor teria pedido desculpas posteriormente.

“Então eu já ouvi as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas depois a pessoa vinha, muitas vezes, pedia desculpa. Afinal, eu estou falando de quase 7 anos. Só que nos últimos meses eles pioraram absurdamente. Nos últimos 12 meses, tiveram momentos horríveis”, relatou.

Ao final do vídeo, Raffa afirmou que decidiu encerrar a relação e pretende buscar seus direitos na Justiça. Ela também declarou que outros bens pessoais teriam sido danificados.

“Essa pessoa vai responder por tudo aquilo que ela fez contra mim, contra minha mãe. E, além de tudo isso, no mesmo dia eu pedi a separação. E a pessoa está tentando me atacar de todas as formas. Já quebrou coisas minhas, patrimônio meu, de celular, enfim”, concluiu.

Latino não se manifestou publicamente sobre as acusações.