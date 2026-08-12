Reprodução/Rede Bahia Muller Nunes na Rede Bahia

O apresentador Muller Nunes interrompeu o Bahia Meio Dia, atração da Rede Bahia, afiliada da TV Globo, para anunciar que será pai pela segunda vez. A novidade deixou os telespectadores que acompanhavam o noticiário felizes.

O profissional contou ao vivo que a esposa, a influenciadora digital Larissa Camandaroba, está grávida e mostrou aos telespectadores uma ultrassonografia do bebê. A novidade foi compartilhada no último sábado (8), véspera do Dia dos Pais.

Antes de encerrar o programa, ele contou a novidade: "Esse é o meu presente do Dia dos Pais. Pois é, Larissa está grávida novamente, eu vou ser pai de novo. Então eu faço esse anúncio aqui com vocês", contou.

O jornalista ainda falou sobre o sexo da criança: "Eu ainda não sei se é um menino ou uma menina, mas posso dizer que estou muito feliz". Logo depois, fez uma reflexão sobre a paternidade e a chegada do segundo filho.





Filho, na vida da gente, costumam dizer que é uma bênção, mas eu costumo dizer que é uma graça, porque graças são bênçãos que nem sempre a gente merece. Muller Nunes





Nas redes sociais

Muller Nunes também compartilhou com a esposa, Larissa, o momento nas redes sociais para anunciar a chegada do segundo filho.

"Estamos à espera do nosso segundo amor, e a Amália foi promovida a irmã mais velha! Estamos realizando o nosso sonho de ter uma família grande, uma casa cheia e um coração transbordando de amor", iniciou.

"Quando descobrimos a sua chegada, mesmo sendo tão esperada e planejada, sentimos aquele frio na barriga e fizemos a pergunta que todo pai e toda mãe fazem: 'E agora?'. Venha... Venha trazer ainda mais amor para a nossa família. Venha viver as mais lindas aventuras ao lado da sua irmãzinha, que todas as noites já te dá um beijo antes de dormir", pontuou.

Quem é Muller Nunes?

Muller Nunes é apresentador da Rede Bahia, afiliada da TV Globo, e ganhou destaque pelo trabalho em telejornais do estado da Bahia.

Natural de Eunápolis (BA), o jornalista também já integrou as equipes da TV Subaé e da TV Bahia.



