Reprodução/SBT Patrícia Abravanel no Show do Milhão

O Show do Milhão foi ao ar em mais uma edição dentro do Programa Silvio Santos, no SBT. A atração comandada por Patrícia Abravanel contou com uma questão de geografia que gerou dúvida na participante Giulia.

A pergunta foi a seguinte: o quadro perguntou "Quais os países que fazem a Tríplice Fronteira com o Brasil em Foz do Iguaçu?", no entanto, ela pediu ajuda às cartas para responder à indagação da atração. "Estou em dúvida, então vou utilizar as cartas", disparou Giulia.

Entre as alternativas estavam:

1) Uruguai e Argentina

2) Argentina e Paraguai

3) Paraguai e Bolívia

4) Paraguai e Uruguai

No entanto, com a ajuda das cartas, ela foi na alternativa número 2 e acertou a questão do programa de Patrícia Abravanel. A pergunta vale R$ 4 mil.

Reprodução/SBT Show do Milhão erra o a grafia

Porém, outro detalhe que chamou a atenção foi que a palavra "Argentina", escrita em uma das alternativas no GC (Gerador de Caracteres), estava errada, faltando um "N". O erro que colocou "Argetina", provocou a curiosidade do público.

Perguntas sobre a língua portuguesa

Entretanto, a pergunta que fez Giulia parar foi: "Absolver e absorver; Peão e pião; Cavaleiro e cavalheiro. Estes são exemplos de pares de palavras:

1) Homônimas

2) Parônimas

3) Sinônimas

4) Prosônimas

Ela decidiu parar e levou para casa o valor de R$ 60 mil. A resposta correta seria a segunda opção, parônimas.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.

O programa voltou em 2024, de forma inédita, dentro do Programa Silvio Santos, agora com apresentação de Patricia Abravanel. A volta chegou a ser cogitada entre 2022 e 2023, mas não aconteceu na época devido a uma briga judicial entre a Sony e o SBT, já que a Sony acusava o canal brasileiro de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire?, atualmente exibido no Domingão com Huck.

A atração, desde o seu retorno, garante excelentes índices de audiência para o SBT. Por muitas vezes, sob o comando de Patrícia Abravanel, o hoje quadro do Programa Silvio Santos conquista o primeiro lugar contra a TV Globo. O resultado consolida o canal em segundo lugar isolado na Grande São Paulo.



