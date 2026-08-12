Reprodução/Band Faustão na Band

O programa do Faustão foi, de maneira errada, apresentado todas as noites da semana, e isso deu um Ibope péssimo para a emissora. Mas isso pode ser revertido.

Embora não exista ninguém dentro da TV Band que saiba fazer o que eu vou mostrar, esta é a maneira que resolve muitas coisas ali.

Primeiro, usa-se todo o material que já existe e foi gravado para o programa. Então , cria-se um novo roteiro em cima do que já foi gravado. E cria-se um cenário de gravação dentro da casa do Faustão para ele não ter que sair de lá.

Um novo programa pode, sim, ser criado desta maneira, incluindo um novo júri para contracenar com o Faustão.

Este programa seria apresentado aos domingos, em confronto com o programa do Luciano Huck, da TV Globo.





Ou o Faustão dá vice-liderança, com mais de 8 pontos de Ibope, ou vai dar a liderança, com mais de 12 pontos de Ibope. Isso é inegável.

Mas ninguém, eu repito, não tem ninguém dentro da TV Band que tenha ideia disso e de como isso funciona.

Por isso, a TV Band está em quarto lugar no Ibope e cada dia com Ibope mais baixo do que antes.

A ideia está lançada e serve para o Faustão na TV Band e também serviria para o Faustão na TV Record.