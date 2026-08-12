Reprodução/Instagram/@gustavoclemente.jor/Rádio Bandeirantes Gustavo Clemente se pronuncia





O cinegrafista Gustavo Clemente se pronunciou na última terça-feira (11) após a confusão que culminou em sua demissão da TV Globo. Ele estava na sede da Band, no último domingo (9), durante a realização do debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo, quando discutiu com o fotógrafo Igor Carvalho.

Em uma nota publicada em suas redes sociais, Gustavo afirmou que se arrepende do que fez. Ele ainda disse que, antes da agressão, foi alvo de ofensas verbais, provocações e empurrões por parte do fotógrafo e de outros jornalistas que estavam no local.

"Em primeiro lugar, quero dizer que lamento profundamente o que aconteceu. Tenho consciência de que a situação jamais deveria ter chegado ao ponto que chegou e me arrependo do desfecho na noite de domingo (9)", iniciou.

Quero deixar claro que nenhum tipo de agressão é justificável. Situações de conflito devem ser resolvidas com equilíbrio e respeito, princípios nos quais sempre acreditei e procurei pautar minha atuação profissional. Gustavo Clemente





O jornalista ainda afirmou que vinha sendo provocado pelo fotógrafo envolvido e que ele também estava importunando outros colegas da imprensa.





"Ao mesmo tempo, é importante esclarecer que o episódio não começou da forma como vem sendo retratado. Antes do ocorrido, fui alvo de sucessivas provocações, ofensas e agressões verbais, além de contato físico por parte do fotógrafo, que também empurrou outros profissionais de imprensa que trabalhavam no local. Esses fatos foram presenciados por diversos colegas de diferentes veículos de comunicação", pontuou.

Reprodução/Instagram/@gustavoclemente.jor Gustavo Clemente emite nota





"Ao longo dos 22 anos de atuação no jornalismo, construí minha trajetória com dedicação, respeito aos colegas e compromisso com a profissão, buscando entregar o melhor trabalho às produtoras e emissoras pelas quais passei. Quem acompanhou minha carreira sabe que este episódio não reflete minha conduta nem a forma como exerci a profissão", finalizou.

Pronunciamento da TV Globo e Band

O iG entrou em contato com a assessoria do canal carioca. Em nota, a Comunicação da Globo afirmou que repudia à agressão e rescindiu o contrato com cinegrafista envolvido.

"A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. Após analisar os fatos relacionados ao episódio, a empresa rescindiu o contrato do profissional envolvido, que atuava como prestador de serviço temporário", pontuou a emissora.

O canal do Morumbi também se pronunciou sobre o que aconteceu próximo aos seus estúdios:

"A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa", cravou.