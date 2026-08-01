Reprodução: SBT Patricia Abravanel no Show do Milhão

A TV Band optou por lançar um programa de casos escandalosos da mídia, apresentado por ninguém menos do que Leo Dias. A emissora presidida por Johnny Saad, representando a sua família Saad, opta pela tentativa de ter IBOPE, sabe-se lá de que maneira.

Lógico que, ao ser o programa apresentado por Leo Dias, que declarou em público que gosta e que seu programa é feito de fofocas, a gente não pode esperar nada além de fofocas e manchetes neste programa.

Então o programa deparece que deixou de ser prioridade. Em seu lugar, nas quartas-feiras, teremos o Leo Dias à noite fazendo um programa de casos conhecidos.

E o primeiro programa vai mostrar o caso do sequestro de Patrícia Abravanel. Mas o que será que vai ter de diferente que está sendo prometido? Vão mostrar a conversa do sequestrador com o Silvio Santos depois do sequestro? Vão mostrar como o sequestrador morreu na cadeia? Vão mostrar as causas da morte?

Será que vão fazer algo além do que o Jornal Nacional mostrou? Vamos lembrar que toda aparou a programação para o sequestrador na casa de. Vamos lembrar que esta parte foi a mais importante de todo o show.

Mas será que o Leo Dias vai contar ao povo o que aconteceu naquela casa entre o sequestrador, o Silvio Santos e o governador