Divulgação Paula Marinho

Uma das herdeiras da TV Globo, Paula Marinho, irmã do atual presidente, Paulo Marinho, filha de João Roberto Marinho e neta de Roberto Marinho, que criou a TV Globo, acabou de vender seu apartamento na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

O apartamento tem algo como 1.100 metros quadrados e foi vendido por R$ 80 milhões. Para os padrões do Rio, isso é uma fortuna.

O prédio, discretíssimo, no Rio, com frente de vidro e apenas três apartamentos, era o que havia de mais exclusivo no Rio.

Há apartamentos maiores que ele, como a cobertura do Flamengo, que custa R$ 50 milhões e tem 3.500 metros quadrados. E ntão, a gente se pergunta por que a venda foi feita. A gente não sabe onde aperta o calo das pessoas.





E também até que ponto a pessoa quer continuar em um apartamento que precisa de seis empregados para funcionar.

Os corretores de imóveis ficaram contentes porque essa venda aumentou o valor dos imóveis na Zona Sul e agora podem mostrar imóveis de grande valor.

Mas isso é uma fantasia. Sim, foi importante a venda porque foi de uma herdeira da TV Globo. As pessoas compram grifes.

Em São Paulo , a casa de Abilio Diniz não estava com nenhuma imobiliária e foi vendida por R$ 250 milhões por ser a casa de Abilio Diniz.