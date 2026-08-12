Reprodução/Internet Globo negou interesse na contratação de Roberto Cabrini

A Globo negou nesta terça-feira (11) que esteja interessada na contratação de Roberto Cabrini, atualmente no comando do Domingo Espetacular, da Record. A emissora se manifestou depois da divulgação de informações sobre uma suposta sondagem ao jornalista para novos projetos.

Em resposta ao Metrópoles, a Comunicação do canal descartou qualquer movimentação para levar o profissional ao seu quadro e resumiu seu posicionamento: “A informação não procede”. A notícia sobre uma possível investida da Globo em Roberto Cabrini circulou na imprensa nesta terça-feira (11).

Segundo as informações divulgadas, uma pesquisa encomendada recentemente pela empresa para medir a credibilidade de jornalistas e artistas teria colocado o repórter em posição de destaque. O desempenho atribuído ao comunicador diante do público e do mercado publicitário teria despertado o interesse da emissora em contar com seu trabalho em novas produções jornalísticas.

Roberto Cabrini teria projetos na GloboNews e Fantástico

De acordo com as informações negadas pela Globo, Roberto Cabrini poderia assumir um novo programa dedicado a grandes reportagens na GloboNews. O planejamento atribuído à emissora também previa a participação do jornalista em um quadro do Fantástico. A possível contratação teria como foco o trabalho de reportagem do comunicador, que atualmente ocupa espaço no Domingo Espetacular, atração semanal exibida pela Record, com matérias especiais e entrevistas conduzidas pelo profissional.

Currículo de Roberto Cabrini

A estrutura oferecida ao jornalista também teria peso na eventual negociação. As informações divulgadas apontavam que a Globo estaria disposta a disponibilizar uma equipe maior para a realização das reportagens especiais, além de recursos para viagens internacionais. A movimentação representaria uma aposta em produções de maior porte, tanto para a GloboNews quanto para o Fantástico. Entretanto, a própria emissora descartou a existência da sondagem ao ser questionada sobre o assunto.

Nos anos 1970, Roberto Cabrini foi contratado pela Globo como repórter. Foi correspondente em Nova York e Londres, e cobriu diversos conflitos pelo mundo, além de eventos internacionais. Na década de 1990, deixou a Globo e passou por diversos canais, incluindo SBT, Band e Record. Em 2020, após 11 anos de contrato, o SBT encerrou o vínculo com o jornalista.

Ele comandava o Conexão Repórter, responsável por reportagens investigativas na programação da emissora. Em novembro do mesmo ano, ele retornou à Record para ser repórter especial do Domingo Espetacular e apresentar o Repórter Record, que já havia comandado nos anos 2000. Em 2025, assumiu o comando do Domingo Espetacular.