Reprodução/Internet Carlos Alberto reagiu às declarações recentes de Andréa Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues reagiram nesta terça-feira (11) às declarações recentes de Andréa Nóbrega sobre o término de seu casamento com o apresentador. Em entrevista para a LeoDias TV, o casal contestou a interpretação de que Renata teria participado da separação. A médica negou qualquer envolvimento com Carlos Alberto durante o antigo relacionamento e afirmou que decidiu falar para preservar sua reputação.

havia afirmado em um podcast que não provocou o término e que Carlos Alberto de Nóbrega decidiu sair de casa. Segundo ela, posteriormente o apresentador teria se relacionado com outra pessoa. Renata decidiu responder depois que um trecho da entrevista circulou associado à sua imagem. Para a médica, o conteúdo passou a transmitir a interpretação de que o humorista teria se apaixonado por ela antes de deixar a antiga relação.

Renata Domingues afirmou que conheceu Carlos Alberto de Nóbrega anos depois da separação de Andréa. Segundo ela, o relacionamento começou com namoro, passou pelo noivado e chegou ao casamento. A médica declarou que sempre respeitou a relação anterior do apresentador e rejeitou a associação de sua imagem ao término. “Uma mulher não precisa diminuir a outra, desmerecer a outra para validar a sua história! Isso é muito feio!”, afirmou durante a entrevista.

A médica também justificou sua manifestação pela necessidade de preservar a vida profissional e familiar. Renata ressaltou que não trabalha como artista e disse ter preocupação com a maneira como pacientes, familiares e filhos poderiam interpretar a repercussão. “Eu preciso me posicionar. Eu sou uma médica, eu não sou artista, tenho a minha imagem a zelar, tenho a minha família, tenho a minha mãezinha que tá comigo, os meus filhos, os meus pacientes”, declarou.

Em seguida, Renata Domingues negou diretamente qualquer relacionamento extraconjugal com Carlos Alberto de Nóbrega. “Eu nunca fui amante do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu não tenho nem perfil para me relacionar com homem casado, nunca tive”, afirmou. Segundo a médica, o casal está junto desde 2016 e construiu sua relação com respeito.

Carlos Alberto de Nóbrega ameaça recorrer à Justiça

“Então, eu tô fazendo isso, Fernanda, e Janaína, pelos meus filhos, que já são homens e eles não querem que a mãe deles tenha uma imagem queimada nacionalmente. Eu não posso deixar isso”, declarou. Renata também rejeitou futuras associações entre sua imagem e a separação anterior do apresentador. “Eu não posso admitir que ela associe a minha foto a uma narrativa de que eu destruí um núcleo familiar. Não posso", sinalizou.

Carlos Alberto afirmou que evitou responder publicamente às declarações da ex-mulher desde a separação por respeito aos filhos. O apresentador contou que recusou convites para comentar o relacionamento e mencionou a existência de um acordo entre os advogados das duas partes para impedir citações mútuas. Diante da nova repercussão, porém, ele declarou ter procurado seu advogado e disse que pretende adotar outra postura a partir do episódio.

“Eu já falei com o meu advogado, ela vai receber mais uma vez uma intimação proibindo de citar o meu nome, nem que seja para falar bem, coisa que ela não sabe, que é falar bem, mas nem fale bem e nem fale mal! Ela tá proibida!”, declarou. Carlos Alberto de Nóbrega também afirmou que poderá processar Andréa caso seu nome volte a aparecer em declarações públicas feitas por ela.

“E se ela continuar… Até hoje eu não liguei para isso. De hoje para frente, se eu souber que ela citou o meu nome, eu vou processar ela! É um velho de 90 anos que merece ser respeitado pela vida que… Pela história de vida que eu tenho!”, afirmou Carlos Alberto de Nóbrega.