Reprodução/Internet Polícia Militar recebeu chamado sobre a Mansão Abravanel no domingo

A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde deste domingo (9) para apurar uma suspeita de invasão à casa onde viveu Silvio Santos (1930-2024), no Morumbi, em São Paulo. Uma funcionária relatou que três pessoas usando toucas teriam entrado na residência após chegarem em um veículo preto. Os policiais vistoriaram o imóvel, conhecido como Mansão Abravanel, mas não localizaram nenhum suspeito no endereço.

Casa de Silvio Santos foi cenário de sequestro em 2001



Durante a inspeção, os agentes também não identificaram sinais de arrombamento na antiga residência de. Diante do relato apresentado pela funcionária, a perícia foi requisitada para realizar uma análise no imóvel. O AFIS, sistema utilizado para identificação por impressões digitais, também foi solicitado para auxiliar na apuração. Além disso, uma equipe do CERCO foi acionada para atuar na ocorrência registrada neste domingo.

A Mansão Abravanel ficou marcada por um dos episódios de maior repercussão envolvendo a família do fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada depois de ser levada da residência e permaneceu durante uma semana em cativeiro.

Dois dias após sua libertação, Fernando Dutra Pinto, responsável pelo crime, voltou ao endereço e invadiu a propriedade onde Silvio Santos vivia com sua família. Na ocasião, o homem manteve Silvio Santos refém durante aproximadamente sete horas dentro da mansão no Morumbi.

O episódio ganhou ampla repercussão no país e mobilizou autoridades de São Paulo. Geraldo Alckmin, então governador paulista, esteve no local durante as negociações para a libertação do apresentador. O caso ocorreu 25 anos antes da nova movimentação policial registrada neste domingo no imóvel localizado no bairro do Morumbi.

Em 2024, Geraldo Alckmin relembrou a situação com Silvio Santos. "(Ele disse sobre o sequestrador:) doutor Geraldo, esse rapaz é ótimo, ele vai fazer faculdade. Silvio Santos sempre com uma capacidade de entreter, de conversar, de convencer", lembrou para a CNN.

Após a vistoria realizada pela Polícia Militar, a ocorrência deste domingo foi registrada como suspeita de violação de domicílio. O caso acabou encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, vinculada à 3ª Seccional de Polícia. Apesar do relato sobre três indivíduos dentro da propriedade, nenhum deles foi encontrado pelos agentes durante as buscas, e a inspeção inicial também não constatou marcas que indicassem arrombamento na residência.