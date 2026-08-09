A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde deste domingo (9) para apurar uma suspeita de invasão à casa onde viveu Silvio Santos (1930-2024), no Morumbi, em São Paulo. Uma funcionária relatou que três pessoas usando toucas teriam entrado na residência após chegarem em um veículo preto. Os policiais vistoriaram o imóvel, conhecido como Mansão Abravanel, mas não localizaram nenhum suspeito no endereço.Durante a inspeção, os agentes também não identificaram sinais de arrombamento na antiga residência de Silvio Santos. Diante do relato apresentado pela funcionária, a perícia foi requisitada para realizar uma análise no imóvel. O AFIS, sistema utilizado para identificação por impressões digitais, também foi solicitado para auxiliar na apuração. Além disso, uma equipe do CERCO foi acionada para atuar na ocorrência registrada neste domingo.
Casa de Silvio Santos foi cenário de sequestro em 2001
A Mansão Abravanel ficou marcada por um dos episódios de maior repercussão envolvendo a família do fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada depois de ser levada da residência e permaneceu durante uma semana em cativeiro.
Dois dias após sua libertação, Fernando Dutra Pinto, responsável pelo crime, voltou ao endereço e invadiu a propriedade onde Silvio Santos vivia com sua família. Na ocasião, o homem manteve Silvio Santos refém durante aproximadamente sete horas dentro da mansão no Morumbi.
O episódio ganhou ampla repercussão no país e mobilizou autoridades de São Paulo. Geraldo Alckmin, então governador paulista, esteve no local durante as negociações para a libertação do apresentador. O caso ocorreu 25 anos antes da nova movimentação policial registrada neste domingo no imóvel localizado no bairro do Morumbi.
Em 2024, Geraldo Alckmin relembrou a situação com Silvio Santos. "(Ele disse sobre o sequestrador:) doutor Geraldo, esse rapaz é ótimo, ele vai fazer faculdade. Silvio Santos sempre com uma capacidade de entreter, de conversar, de convencer", lembrou para a CNN.
Após a vistoria realizada pela Polícia Militar, a ocorrência deste domingo foi registrada como suspeita de violação de domicílio. O caso acabou encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, vinculada à 3ª Seccional de Polícia. Apesar do relato sobre três indivíduos dentro da propriedade, nenhum deles foi encontrado pelos agentes durante as buscas, e a inspeção inicial também não constatou marcas que indicassem arrombamento na residência.