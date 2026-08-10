Reprodução/Internet Cinegrafista da GloboNews foi retirado da sede da Band neste domingo

Um cinegrafista da GloboNews foi expulso da sede da Band, no Morumbi, em São Paulo, na noite deste domingo (9), sob suspeita de agredir um fotógrafo. O episódio aconteceu pouco antes do primeiro debate entre candidatos ao governo paulista. Segundo a Band, o profissional da Globo teria dado uma cabeçada no colega durante a cobertura jornalística.

Outros integrantes da imprensa presenciaram a situação, defenderam o fotógrafo e acionaram a segurança da emissora. Em nota, a Band afirmou que lamenta o episódio registrado antes do debate. "A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate", declarou a empresa.

Conforme a versão divulgada pelo canal, o fotógrafo se queixou depois da suposta agressão e recebeu apoio de outros profissionais que estavam próximos. A equipe de segurança foi chamada para verificar o ocorrido e tomar providências.

Cinegrafista da GloboNews foi retirado da Band

Após analisar a situação, a Band concluiu que o cinegrafista da GloboNews não cumpriu os requisitos de credenciamento e determinou sua retirada das dependências da emissora. A decisão ocorreu ainda antes do início do encontro entre os candidatos ao governo de São Paulo. Com a saída do profissional, a Globo escalou outro contratado para trabalhar no local e evitar que a cobertura jornalística do debate fosse prejudicada pelo episódio.

confirmou que tomou conhecimento dos fatos e informou que realizará uma apuração interna sobre a conduta do profissional envolvido. A empresa também manifestou posição contrária a episódios de violência. "A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. A empresa está se inteirando dos fatos relacionados ao episódio e tratará o assunto com a seriedade e o rigor que a situação requer", declarou o canal.

A Band realizou o 1º debate entre os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. Participaram do debate só os dois primeiros colocados nas pesquisas: Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). O confronto foi transmitido também pela TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

O encontro abriu a temporada de debates eleitorais na TV e foi realizado simultaneamente com confrontos em outros Estados e no Distrito Federal. O debate presidencial promovido pela emissora será em 23 de agosto.