Um cinegrafista da GloboNews foi expulso da sede da Band, no Morumbi, em São Paulo, na noite deste domingo (9), sob suspeita de agredir um fotógrafo. O episódio aconteceu pouco antes do primeiro debate entre candidatos ao governo paulista. Segundo a Band, o profissional da Globo teria dado uma cabeçada no colega durante a cobertura jornalística.
Outros integrantes da imprensa presenciaram a situação, defenderam o fotógrafo e acionaram a segurança da emissora. Em nota, a Band afirmou que lamenta o episódio registrado antes do debate. "A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate", declarou a empresa.
Conforme a versão divulgada pelo canal, o fotógrafo se queixou depois da suposta agressão e recebeu apoio de outros profissionais que estavam próximos. A equipe de segurança foi chamada para verificar o ocorrido e tomar providências.
Cinegrafista da GloboNews foi retirado da Band
Após analisar a situação, a Band concluiu que o cinegrafista da GloboNews não cumpriu os requisitos de credenciamento e determinou sua retirada das dependências da emissora. A decisão ocorreu ainda antes do início do encontro entre os candidatos ao governo de São Paulo. Com a saída do profissional, a Globo escalou outro contratado para trabalhar no local e evitar que a cobertura jornalística do debate fosse prejudicada pelo episódio.A Globo confirmou que tomou conhecimento dos fatos e informou que realizará uma apuração interna sobre a conduta do profissional envolvido. A empresa também manifestou posição contrária a episódios de violência. "A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. A empresa está se inteirando dos fatos relacionados ao episódio e tratará o assunto com a seriedade e o rigor que a situação requer", declarou o canal.
A Band realizou o 1º debate entre os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. Participaram do debate só os dois primeiros colocados nas pesquisas: Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). O confronto foi transmitido também pela TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.
O encontro abriu a temporada de debates eleitorais na TV e foi realizado simultaneamente com confrontos em outros Estados e no Distrito Federal. O debate presidencial promovido pela emissora será em 23 de agosto.