Reprodução/Rádio Bandeirantes/X Cinegrafista da Globo agride jornalista na Band

A TV Globo demitiu, no último domingo (9), o cinegrafista que agrediu um repórter do Brasil de Fato durante o debate entre candidatos ao governo de São Paulo, na Band. De acordo com o jornalista e colegas que estavam presentes, Igor Carvalho foi agredido por um cinegrafista da GloboNews.

O fato aconteceu pouco antes do início do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela Band em parceria com a TV Cultura, Gazeta e Jovem Pan.

De acordo com relatos, o profissional do Brasil de Fato recebeu uma cabeçada do agressor. Logo após, o cinegrafista da GloboNews foi retirado pela equipe da emissora, enquanto o jornalista recebeu atendimento no local, mas passa bem.





O Brasil de Fato emitiu uma nota sobre o acontecido, repudiando as agressões sofridas pelo seu jornalista.

"O Brasil de Fato repudia a agressão sofrida pelo repórter e supervisor de jornalismo do BdF, Igor Carvalho, momentos antes do debate estadual promovido pela Band na noite deste domingo (9), nos estúdios da emissora em São Paulo (SP). Segundo relato do próprio jornalista e de colegas que testemunharam a cena, Igor foi agredido por um cinegrafista de uma equipe da GloboNews presente no local", disse a empresa em nota.

A Band também se pronunciou sobre o que aconteceu próximo aos seus estúdios:

"A Band lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa", cravou.

Pronunciamento da TV Globo

O iG entrou em contato com a assessoria do canal carioca. Em nota, a Comunicação da Globo afirmou que repudia à agressão e rescindiu o contrato com cinegrafista envolvido.

"A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. Após analisar os fatos relacionados ao episódio, a empresa rescindiu o contrato do profissional envolvido, que atuava como prestador de serviço temporário", pontuou a emissora.

