Reprodução/Instagram/@lucastavaresofficial Lucas Tavares comenta sobre repercussão

O apresentador Lucas Tavares, que anunciou recentemente, na noite da última quarta-feira (29), sua saída da TH+ TV, afiliada do SBT em São José dos Campos, São Paulo, se pronunciou sobre a repercussão de sua despedida. O profissional afirmou que está surpreso com a proporção e afirmou: "Vou me acalmar".

Lucas apresentava o SBT Sports, atração que comandava há 5 anos na emissora afiliada ao canal da Anhanguera. Na ocasião, ele agradeceu a todo o aprendizado que ganhou na estação. No pronunciamento, Lucas chegou a tirar o ponto eletrônico do ouvido e pediu licença para a produção.

No entanto, na última quinta-feira (30), o jornalista voltou a falar sobre o assunto em suas redes sociais. Ele contou que recebeu muitas mensagens de carinho e disse que o momento foi de muita emoção e dedicação à emissora. Ele ressaltou que ainda está digerindo tudo.





"Gente do céu, que dia maluco. Tudo tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Queria dizer que muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu quero responder a todo mundo com muita calma. Também quero falar que tudo o que eu disse foi de muita emoção; foram cinco anos de muito trabalho na TV, de muita dedicação", pontuou o jornalista.

Está tudo muito cedo, ainda tem um turbilhão de coisas acontecendo, estou digerindo muita coisa, mas é só gratidão. Agora colocar os pés no chão e seguir em frente. Lucas Tavares





Ainda contou que não existe nada certo com nenhum outro canal, já que não faz nem um dia que ele saiu da TH+ TV. O mesmo ainda enfatizou que irá se acalmar, mas agradece o ciclo fechado e ressalta que foi muito feliz na TH+ TV.

"Calcular o próximo passo, não tem nada certo. Faz pouco mais de 24 horas que tudo aconteceu. Então imagina como estão as coisas, o que eu estou sentindo. Mas o principal é que vou me acalmar. Um ciclo fechou, em que fui muito feliz. Agora ver o que vem por aí e tenho certeza de que é coisa boa", encerrou.

Quem é Lucas Tavares?



Reprodução/Instagram/@lucastavaresofficial Apresentador Lucas Tavares





Lucas Tavares é um apresentador esportivo e possui uma experiente carreira na área. Em sua rede social no LinkedIn, o profissional se denomina como criativo e com forte experiência no mundo do entretenimento.

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Além disso, ressaltou que possui uma forte capacidade de comunicação e produção. Lucas era contratado da TH+ TV desde 2021, em que passou a liderar o SBT Sports.